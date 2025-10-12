この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが自身のYouTubeチャンネルで「https://youtu.be/W3HSU_pFpbk」を公開。動画の冒頭で「突然ですが、僕、今月、結婚したんですよ」と幸せな報告を交えつつ、話題は三井住友カード ビザインフィニットの家族カード発行・登録時に直面した思いがけないトラブルについての体験談となった。



「彼女いなかった歴14～5年」を経てゴールインした鬼丸さん。新生活の中で「毎月4万円を妻のPayPayに送金するのが面倒」となり、「家族カードを作ろう」という結論に至ったが、手続きの中で複数の“落とし穴”を体験したという。例えば「家族カードが届いたが、PayPay登録のためのセキュリティコードがすぐ確認できない」「VPassアプリのどのアカウントで家族カードを管理すべきか分からなかった」と、細かな混乱が続出。



特に深刻だったのがVPass登録時の“電話認証”に関わる事態だ。「妻のスマホからVPass登録をしようと自分の携帯番号で認証を試みても、なぜかエラーになってしまう」と困惑した鬼丸さん。調査の末、「三井住友カードに自分の携帯電話だけでなく、実家の固定電話番号も登録されていた」ことが判明。「自宅電話と携帯電話の両方を登録している場合は、固定電話でしか認証できない」という知る人ぞ知るルールが足かせとなったという。鬼丸さんは「しょうがなく実家に行き、固定電話から認証電話をかけることでようやくVPass登録が完了」と語る。



「もし実家の固定電話自体を処分してたら、認証ができずさらに面倒だったはず」と危機感を示し、「昔登録した電話番号が残っていないか、今一度確認を」と視聴者にアドバイス。自身の今回の事例をもとに、「カード会社や銀行、証券口座の個人情報は定期的に見直すべき」と強調した。



動画の締めくくりでは「今日は結婚のご報告と、家族カード登録で実際に遭遇した“落とし穴”のお話でした。今後もよろしくお願いします」と呼びかけ、経験者ならではのリアルな注意喚起で動画を締めくくった。