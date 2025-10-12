この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『私の名前は「高市早苗」。世界でいちばん「孤独」な、総理大臣。』で、高市早苗になりきった茂木健一郎（脳科学者）が自身のYouTubeチャンネルを更新。茂木氏は独自の視点で「孤独な総理大臣」像を語り、日本の政局に斬新な切り口で迫った。



茂木氏がなりきった高市早苗氏は冒頭、「私は一人ぼっちの総理大臣、かつては安倍晋三さんという素晴らしい方がいらっしゃいました」と述懐。安倍元総理への敬愛をにじませつつ、「安倍先生が総裁選にまた出てくださいと何度もお願いしたんですが、『君が出ればいいじゃないか』と言われ、私が出ることにした」と、高市氏になりきって裏話を披露。「そして私は日本で一番一人ぼっちの総理大臣になります」と、政権内の孤独な立場を強調した。



さらに、公明党の連立離脱や、麻生太郎副総裁からの支援も受けられず、「誰にも助けていただけない孤独な総理大臣です」と吐露。「ひょっとしたら、ドナルド・トランプ大統領閣下だけが私を助けてくれるかもしれません」とジョークも交え、現実の政界の厳しさと孤軍奮闘ぶりをユーモラスに語った。



その上で、「私は自分の部屋で政策の勉強ばかりしています。だけど、そういう総理がいてもいいじゃありませんか」と、政治家像に新たな価値観を提言。「孤独の力、自分一人で考えることの力、そんな私だからこそできることもある」と述べ、「一人でサイの角のように進めとお釈迦様もおっしゃいました」と強調した。



終盤には、「私を応援してください。皆さんが私の友達です」と視聴者にメッセージ。「孤独な総理、高市早苗も、みんながいれば明るく元気な高市総理になれます」と呼びかけ、動画を締めくくった。



最後に素に戻った茂木氏は、「今日のデイリーショーはちょっと変わったアプローチをやってみました」としつつ、「日本の政局がどうなるかわからない今だからこそ、『孤独な総理』というイメージを通してリアルな政治の不安や葛藤を表現した」と動画の狙いを明かした。