·ª½¦¤¤Ãæ¤Ë´é¾å¤²¤¿¤é£²£íÀè¤Ë¥¯¥Þ£²Æ¬¡Ä¡ÖºÇ½é¤Ë´é¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤È
¡¡¡Ö¥¯¥Þ¤ÏºÇ½é¤Ë´é¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£
¡¡º£·î£±Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©¤à¤Ä»ÔÀîÆâÄ®¤ÎÇÀÆ»ÉÕ¶á¤Ç·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë»Ò¥°¥Þ£²Æ¬¤ËÁø¶ø¤·¡¢¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿»ÔÆâ¤ÎÃËÀ¡Ê£¸£²¡Ë¤¬¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤ËÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬Ã¯¤«¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤À¡£ÅßÌ²Á°¤Î¥¯¥Þ¤¬³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¡¢»³¤Ë¤Ï¶ËÎÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¡Ê°ËÆ£½Ù²ð¡Ë
¡ÖÆ¨¤²¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Â®¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸áÁ°£±£°»þ£²£°Ê¬º¢¡¢ÃËÀ¤¬ÇÀÆ»ÉÕ¶á¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¡¢ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿·ª¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤Õ¤È´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ÂÎÄ¹Ìó£±¥á¡¼¥È¥ë¤Î»Ò¥°¥Þ£²Æ¬¤¬£²¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢£±Æ¬¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢´éÌÌ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀµÌÌ¤«¤éÈô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡£Æ¨¤²¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Â®¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡É¡¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÂÎ¤ò±¦¤Ë¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤«¤ï¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¶»¤ä¼ó¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢º¸ÏÓ¤Ë¤âÄÞ¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÉú¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÑÀª¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Î¾¼ê¤ÇÆ¬¤òÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÃæ¤â¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Ì´Ãæ¤Ç£±¥¥í±¿Å¾¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö´éÃæ·ì¤À¤é¤±¡×
¡¡¶½Ê³¤Î¤¿¤á¤«¡¢¡ÖÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤áÌ´Ãæ¤ÇÌÐ¤ß¤ò±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë¤·¤Æ¼Ö¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Ìó£±¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ë±¿Å¾¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¡¢½¾¶È°÷¤Ë¶À¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¡Ö´éÃæ·ì¤À¤é¤±¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¹¬¤¤·Ú½ý¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤½ý¤Ï»Ä¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¤±¤¬¤ÇºÑ¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï£±£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤â¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÇÀÆ»¤Ë¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÅöÌÌ¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¥Þ¤Ï¤É¤³¤Ë½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌýÃÇÂçÅ¨¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½ÐË×·ï¿ô£²¡¦£·ÇÜ¡¢Áø¶ø¤·¤¿¤é¡Ä
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬µÞÁý¤·¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¿Í¿ÈÈï³²¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Îº£Ç¯¤Î½ÐË×·ï¿ô¡Ê£¹·î£²£¸Æü»þÅÀ¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæÌó£²¡¦£·ÇÜ¤Î£±£·£·£³·ï¤À¡£¿Í¿ÈÈï³²¤Ïº£·î£·Æü»þÅÀ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´ü¤«¤é£²ÇÜ¤Î£¸·ï¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ¨Àá¡¢ÅßÌ²¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥Þ¤Ï±Â¤òµá¤á¤Æ¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Áø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¸©¤Ï¡¢¹²¤Æ¤ºÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ÆÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤¦¤«¡¢Î¾ÏÓ¤ÇÆ¬¤òÊ¤¤¤¡¢¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤±¤¬¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£