3匹のわんちゃんがソファに並んで仲良く撮影された動画。しかし3匹は夫婦と元カノという気まずすぎる関係性らしく、実は複雑な三角関係だという衝撃の事実が面白いと話題となっています。話題の動画には「人間だと修羅場不可避」などのコメントが寄せられ、記事執筆時点で47万回再生を突破しています。

【動画：一見仲良しな『犬の3ショット』かと思いきや…明らかになった『複雑な三角関係』】

笑顔で仲良く並ぶ3匹。実は...

Instagramアカウント「mamechiyo728」に投稿された話題の動画に登場するのは、豆柴の『豆千代（まめちよ）』くん、『モッチー』ちゃん、『にこ』ちゃんの3匹。3匹がソファの上に仲良く並んでいる様子が投稿され、そのかわいらしい光景には「お友達同士か兄弟かな？」と思う方もいるかもしれません。

しかし飼い主さんによると、豆千代くんとモッチーちゃんは子宝に恵まれた「夫婦」、そしてにこちゃんは以前、豆千代くんが大好きだった「元カノ」だという衝撃の事実が判明したんです。

ニコちゃんに恋をしていた頃の豆千代くん

にこちゃんとは一緒におでかけをすることがあったそうで、キュートで魅力的なにこちゃんが大好きだったという豆千代くん。

にこちゃんに積極的に近づいたり、お散歩中もにこちゃんの後ろにぴったりとくっついて歩こうとしたりしたそうですが、猛アタックも虚しくしつこいと思われてしまったのか、にこちゃんからは距離を置かれてしまい豆千代くんの片思いに終わってしまったといいます。

夫婦仲良しな現在の豆千代くんとモッチーちゃん

しかしその後豆千代くんの新しい家族となったのがモッチーちゃん。出会った頃のモッチーちゃんはまだ小さくて活発な子犬で、豆千代くんは逆にモッチーちゃんからの猛アタックを受けて最初は戸惑っていたんだとか。

そんな2匹ですが後に夫婦となりたくさんの子宝にも恵まれ、今は仲睦まじく暮らしているようです。

妻と元カノと豆千代くんという、人間だったら修羅場のような関係性かもしれませんが、その3ショットは穏やかで平和的な光景だったそうで、多くの人がほっこりとさせられたそうです。

豆千代くんと並ぶ気まずい関係性の2匹を紹介した今回の動画には、「韓国ドラマの題材にしたいくらい」と三角関係の想像を膨らませる方や、「愛するより愛されて幸せになりましたね」と現在の豆千代くんの幸せを嬉しそうに思う方々からのコメントが寄せられました。

豆千代くんとモッチーちゃんの現在の夫婦生活や、過去のにこちゃんとの関係をもっと覗いてみたい方は、Instagramアカウント「mamechiyo728」の他の投稿も是非チェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mamechiyo728」（anicas）さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。