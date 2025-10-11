¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢Ç¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¸¦µæ¤·¤ÆÌòºî¤ê¡ª ¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¥ì¥Ý¡¼¥È
11·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª ¡Á·§½ÐË×¡Á¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ÖÌò¤òÌ³¤á¤ë¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡¦¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ï±üÉÍ¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ª²Û»ÒÇÛ¤ê¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡¢±Ç²è¥Ý¥¹¥¿¡¼ÁèÃ¥¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ê¤É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþÌó1500²¯±ß¡ª À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦
¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª ¡Á·§½ÐË×¡Á¡Ù¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤Î·»Äï¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¡£¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó1500²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£ËÜºî¤â¶½¹Ô¼ýÆþÌó200²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Î¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¥É¥¸¤Ê¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤¬¡¢Ææ¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤«¤éÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡Ö¥³¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£±§ÃèÀ¸Êª¤Î¥¢¥Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°¤ÎÁÈ¿¥¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦ËÁ¸±³è·à¡£Í§¾ð¤Èå«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î´¶Æ°ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦Ìò¤Ë¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¹¾¸ýÂóÌé¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Î±§ÃèÀ¸Êª¥¢¥ÖÌò¤Ë¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«Ê¡»³½á¤µ¤ó¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤µ¤ó¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¿Ø¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬¸ì¤ë¥¢¥ÖÌò¤ÎÌ¥ÎÏ¡ª Ç¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¸¦µæ¤·¤ÆÌòºî¤ê¤â!?
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±Ç²è¾å±Ç¸å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡¢¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ÖÌò¤Î¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì¸åÊý¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼·³¤¤µ¤ó¤Ï²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¢¥¥¢¥ÖÌò¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó
¢¥¤¯¤Þ¤Î¿¹¤Ë½»¤à¤¯¤Þ·»Äï¤ÎÄï¡¦¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦
¢¥¤¯¤Þ·»Äï¤Î·»¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÍê¤ì¤ë¥¢¥Ë¥¡¦¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¢¥Ö¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼·³¤¤µ¤ó¤ÏµÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¶¯¤¬¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸«¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢±§ÃèÇ¤Î³°¸«¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤Ç¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤Ï²Ä°¦¤¯ºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¡¢²Ä°¦¤¯ºî¤í¤¦¤È¤·¤¹¤®¤ë¤È¤½¤ì¤¬À¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢³°¸«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ö¤È¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤¬ºÇ½é¤ÏÂÐÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ù¡¹¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¿®Íê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤ËÀ¼¿§¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¡¢Ç¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¯¤ª´ê¤¤¤¹¤ë»þ¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢²Ä°¦¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµé¤Ë²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦À¼¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¿´¤¬¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇ¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¹¢¤ò¤¤å¤Ã¤ÈÄù¤á¤ë´¶¤¸¤Î²Ä°¦¤¤»ÒÇ¤ÎÀ¼¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é½Ð¤ë¤Î¤«Îý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ç¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼·³¤¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç²Ä°¦¤¤»ÒÇ¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥Ö¤¬¤¢¤ëµ¡³£¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÁÊ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤¿¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥¢¥Ö¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥Ö¤È¼«Ê¬¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«Ê¬¤ÏÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤éÍ¥¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¥¢¥Ö¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤È¸ì¤ê¡¢Ìò¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡õ¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¡£Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ÊÌäÂê¤âÂ¿¤¯½ÐÂê¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ»²²Ã¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Àµ²ò¼Ô¤Ë¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î»þ´ü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼·³¤¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê±Ç²è¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤«¤±¤¿´ÑµÒÁ´°÷»²²Ã¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ø¡£
¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¼·³¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2²óÏ¢Â³¤Ç¥Á¥ç¥¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¡£¤³¤Î´ñºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤ï¤º¤«2²ó¤Ç»Ä¤ê»²²Ã¼Ô¤Ï2¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë3²óÌÜ¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¡¢¸«»ö¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿½÷À¤Ë¼·³¤¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê±Ç²è¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¼·³¤¤µ¤ó¤¬°§»¢¡£Â¸µ¤Î°¤¤¤Ê¤«Íè¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÑµÒ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡¢¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¤È°ì½ï¤ËÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ç°§»¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾å±Ç¸å¤Ë²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿´ÑµÒ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼·³¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤¿¤È¤¨À¸¤Þ¤ì¤ä¼ïÂ²¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤¬¹ç¤¨¤Ð¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¿Í¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë11·î28Æü¤Î¸ø³«Æü¤ò²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤·¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±Âçºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª ¡Á·§½ÐË×¡Á¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ç¸ø³«¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
ºîÉÊ³µÍ×
¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª ¡Á·§½ÐË×¡Á¡Ù
¢£¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥Ë¥á¡¢ËÁ¸±¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢¥¥Ã¥º
¢£À¼¤Î½Ð±é¡§¹¾¸ýÂóÌé(¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦Ìò)¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤(¥¢¥ÖÌò) ¤Û¤«
¢£´ÆÆÄ¡§¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¤¥À¡¼(ÎÓÒ»Ã£)
¢£²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦
¢£²»¶ÁÀ©ºî¡§³Ú²»¼Ë
¢£ËÝÌõ¡§Æ£¸¶Í³´õ
¢£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Fantawild Animation
¢£¸¶Âê¡§·§½ÐË×·½ÅÊÖÃÏµå
¢£ÇÛµë¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ö
¢£À©ºî¡¦Äó¶¡¡§ÌÌÇò±Ç²è
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kuma.movie/
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/Kuma20251128
©Fantawild Animation Inc.
(¼¹É®¼Ô: sasuke_in)