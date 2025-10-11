「パフェはパティシエによるスイーツの最終形態」　軽やかな後口が特徴、手間ひまかけた緻密なパフェが凄かった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大森海岸のパフェ専門店『and parfait（アンドパフェ）』です。

手間ひまかけた軽やかなる味のハーモニー

「パフェはパティシエによるスイーツの最終形態だと思う。すべてのパーツを作れて理解していないとできないから」

そう話すのは、オーナーパティシエの杉田浩輔さん。確かに、緻密に構築されたグラスの中のアイスやコンポート、メレンゲ、ラングドシャに至るまで手作りだ。パティスリーやホテルレストランを経て、2年前にこのパフェ専門店をオープンさせた。目指すのは、食べ疲れしないおいしさ。

マンゴーパフェ 2300円

『and parfait（アンドパフェ）』マンゴーパフェ 2300円 メキシコ産マンゴーに、ホワイトチョコの甘さとチャイの芳醇な香りがマッチ。マカダミアナッツのザクザク感も相まって、軽やかだけどクセになる。7月末までの期間限定

季節限定の「マンゴーパフェ」には、他の甘さとケンカしない、酸味も併せ持つメキシコ産ケント種マンゴーを使う。フレッシュな果肉を生かしたり、パッションフルーツと合わせてソルベにしたりと温度帯や加工を変えておいしさを引き出し、ナッツやパイ生地を食感のアクセントに。

さらに、ホワイトチョコ＆チャイクリームのまろやかな甘みの後にはマンゴーソースの甘酸っぱさが続く。重くならない工夫がそこここになされている。

季節のパフェのほか、数種のレギュラーパフェ、都道府県にフィーチャーしたパフェも不定期で展開。どれも後口軽やかなのがいい。店は24時まで営業、飲んだ〆にも最高だ。

『and parfait（アンドパフェ）』オーナーパティシエ 杉田浩輔さん

オーナーパティシエ：杉田浩輔さん「夜パフェを楽しむ男性客も多いです」

『and parfait（アンドパフェ）』

大森海岸『and parfait（アンドパフェ）』

［店名］『and parfait（アンドパフェ）』

［住所］東京都品川区南大井3-34-5ポートサイド大森1階

［電話］03-6436-8891

［営業時間］12時〜17時（16時半LO）、18時〜24時（23時LO）

［休日］不定休

［交通］京急本線大森海岸駅から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、1杯で多彩なお茶の香りを感じられる「茶茶茶パフェ」の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】茶茶茶！ とにかくお茶を堪能できるパフェ（5枚）