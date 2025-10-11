在キューバ北朝鮮大使館などで勤務し、韓国に亡命した李日奎（リ・イルギュ）氏が2025年10月9日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見し、日朝関係や米朝関係の見通しについて語った。

アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議が10月31、11月1日の日程で、韓国南東部の慶州で行われる予定で、この機会を利用した米朝首脳会談の可能性も指摘されている。ただ、李氏は、北朝鮮にとって米朝会談は「現時点で成果が見込めない」し、米側にとって北朝鮮問題は優先順位が低いとして、否定的だ。日本人拉致問題については、北朝鮮は解決の意志があるとする一方、「時間が必要」とも。経済的補償がない限りは、事態は動かないとみている。

李氏は北朝鮮の在キューバ大使館で参事官を務め、23年11月、キューバから第三国を経て韓国に亡命した。今回の会見は、会見は、脱北の経緯や外交官としての経緯をまとめた手記「私が見た金正恩」（産経新聞出版）の出版を機に開かれた。

李氏はAPECにともなう米朝首脳会談には否定的だ。理由は緊密なロシアとの関係だ。両国は24年に「包括的戦略パートナーシップ条約」を結び、相互の軍事支援をうたっている。ロシアによるウクライナ侵攻では、北朝鮮は人員や兵器を提供し、多額の金銭的見返りを受けていると考えられている。ロシアが後ろ盾になっている北朝鮮にとって、「現時点で成果が見込めない米朝首脳会談は意味がない」ためだ。李氏は、「トランプ氏が重視しているのは習近平主席や（ロシアの）プーチン大統領」と、米国にとっても優先順位が低いことを指摘した。

ロシアと北朝鮮の急接近は、現場の外交官にとって寝耳に水だったようだ。李氏によると、北朝鮮政府はロシアがウクライナ侵攻を始めた22年2月、全在外公館に対して、北朝鮮が取るべき立場について見解を求めた。李氏が勤務していた在キューバ大使館を含めて、すべての在外公館が「中立的な立場を取るべき」だと返信したという。国際社会の支持が圧倒的に米国に傾いており、ロシアが非難されていたことがその理由だ。だが、北朝鮮政府はロシア支持を表明した。この決定に海外在住の北朝鮮の外交官は「驚き、失望」し、李氏個人としては「狂気の沙汰」だと感じたという。

「北朝鮮は拉致問題解決の意志を持っている」というが...

日朝関係については、李氏は「北朝鮮は拉致問題解決の意志を持っている」と指摘。ただ、

「小泉（純一郎）氏が（02年と04年に）北朝鮮を訪問したとき、（北朝鮮は）経済的補償を期待していたが、それを得ることができなかった」

ことが尾を引いているとみているようで、

とも指摘した。

問題解決の方法を問われると、李氏は

「時間が必要だ。金正恩氏にとって優先順位が高いのはロシア。その次が中朝、その次がトランプ氏との接触、その次が日本。北朝鮮は日本に関心を持っているが、個人的には、さらに忍耐が必要だと思う」

と答えた。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）