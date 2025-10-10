¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¿Íµ¤¥Ý¥¤³èYouTuber¤Îµ´´ÝÀ¬Ìé¤µ¤ó¤¬ºÇ¿·Æ°²è¡Öau PAY¥«ー¥É¤Î1²¯Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¡õ1ËüptÅö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏºÇÂç1000ptÌã¤¨¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ò¸ø³«¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¡ÖºÇ¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÙ¡¹¤·¤¿¤ªÆÀ¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â¿¿ô¤ÎºÇ¿·¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬¡ÖÏ¢ÆüºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ1BTC¡á1850Ëü±ß¿å½à¤Þ¤Ç¹âÆ­¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¡¢2000Ëü±ßÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÃíÌÜ¤Î¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ò¶¯Ä´¡£½é¿´¼Ô¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎSBI¥°¥ëー¥×±¿±Ä¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ£°ì¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡¢¼ê¿ôÎÁ¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¡×ÅÀ¤¬Âç¤­¤ÊÌ¥ÎÏ¤È²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£¸½ºß¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¹ç·×4000±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¡¢³«Àß¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÇØ·Ê¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¡Ö¹ÖºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ1Ëü±ß°Ê¾åÆþ¶â¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸½¶â1000±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ë´Å¤¤¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆ°¤­¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤ä»ñ¶âÆþ¶â¤ÎÄùÀÚ¡¦¼õ¤±¼è¤ê¼êÂ³¤­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë»ØÅ¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ý¥Á¥Ã¤È²¡¤µ¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¼ÂÁ©¼ÔÌÜÀþ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡£³ÚÅ·¥«ー¥É¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î¡ÖÃêÁª¤ÇºÇÂç2000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸¡×¤ä¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È20ÇÜ¡×¤Î·ã¥¢¥Ä»Üºö¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÍ×¥¨¥ó¥È¥êー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡ÖAUPAY¥«ー¥É¤Î1²¯¥Ý¥ó¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËè·î3²ó¡¢AUPAY¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ë¡×¡Ö200¥Ý¥ó¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾å¸Â¤À¤±¤É¡¢Ëè·î¼ê·ø¤¯¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¤Ê¤é¥Á¥ãー¥¸³èÍÑ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤ÈÀáÌó»Ö¸þ¤Î¿Í¤Ë¤â¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¹ç·×¤ÇºÇÂç1000¥Ý¥ó¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¸ÂÄê°ÆÆâ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑµ»¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Öº£·îÃæ¤Ë10²óJALPAY¤È¤«AUPAY¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤âÄó°Æ¤·¤¿¡£

¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤äÀ¾ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¦¥§¥¹¥â¡×¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÌµ¸Â¤Ë¿©¥Ñ¥ó¤¬20%´Ô¸µ¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö1000±ß¥Á¥ãー¥¸¡õ1²ó·èºÑ¤Ç¥¢¥¤¥¹¥®¥Õ¥È¡×¤È¡¢¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç»È¤¨¤ë¾®µ»¡¦Î¢µ»¾ðÊó¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¼ø¡£¡Ö¤³¤Î3Ï¢µÙÃæ¤Ë¤Ç¤âÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¤³¤ì¤ÇÆ°²è¤ò½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¾ðÊóËþºÜ¤Î¤ªÆÀ¾ðÊóÆ°²è¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£

