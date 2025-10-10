３人組ロックバンド・Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが、現在の「フェーズ２」を終え、休止期間に入る可能性が高いということが噂され、業界内に不安の声が広がっている。ある音楽関係者は「フェーズ２終了の構想がトップシークレットで話し合われているようだ」と明かした。

ミセスは２０１５年にメジャーデビューし、今年で１０年目を迎える。国内ストリーミング総再生回数１００億回を突破するなど、史上初の記録を連発。各音楽チャートで上位を席巻し、昨年は５ヶ月連続リリース、今年は６ヶ月連続リリース、今年７月に発売したデビュー１０周年ベストアルバム「１０」は１００万枚目前のセールスを上げ、７月に横浜の山下ふ頭で、２日間で１０万人を動員した野外ライブを開催した。今月末からは５５万人動員予定の初の５大ドームツアーがスタート。国民的バンドとして確固たる地位を築いてきた。

「オリコン年間ランキング２０２４」で売り上げ７３億円を記録し、デジタルランキング１位を獲得。「オリコン上半期ランキング２０２５」でもデジタルランキング１位となり、今年上半期だけで５５・８億円を売り上げている。この１年半で計１２８・８億円。今回の噂が本当であれば、音楽業界のみならず、経済的なインパクトは計り知れないものになるだろう。

過去には、２０２０年７月に「フェーズ１完結」を宣言し突然の約２年の活動休止。活動休止期間中に、２名がバンドから脱退し、それまでの５人体制から３人組編成になった。２０２２年３月に「フェーズ２」をスタートさせ、「ダンスホール」では、バンドのイメージを覆すダンスパフォーマンスを取り入れた。その後、バンド史上初の「レコード大賞」２年連続受賞など、快進撃を続けてきた。

今年はバンド活動と並行し、個人活動も精力的に行い、大森元貴はｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨と映画「＃真相をお話しします」でダブル主演を務め、ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」ではいせたくや役を好演。若井滉斗はテレビ朝日系「Ｍ：ＺＩＮＥ」でＭＣを務め、藤澤涼架はバラエティ番組をはじめ、山田裕貴主演の映画「ベートーヴェン捏造」で映画初出演を果たした。ソロの活動も目立ってきた中で、今回の噂にファンも不安を募らせている。

先日行われたキリンビール新商品発表会で、ＣＭテーマソングの新曲「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」について、大森は「この楽曲以前と以降で僕の作家としての想いが変わった、そんな楽曲です」とコメント。「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」という言葉には「またね」という意味も含まれていることから、ファンの間でも様々な憶測がＸを中心に広がっている。２０２０年のベストアルバム「５」のリリース時に「フェーズ１」を終了したことを踏まえると、２作目のベストアルバム「１０」をリリースした今年、「フェーズ２」を終了し、再びバンド活動を休止させ、ソロの活動に専念する可能性も考えられる。

本紙の取材に対して、期限までに所属レコード会社からの回答はなかった。