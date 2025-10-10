3回無安打無失点、無四球2奪三振の好投を見せた

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地フィリーズとの地区シリーズ第4戦で8回から延長10回を全て3者凡退に退けた。チームは延長11回にサヨナラ勝利を収めると、LA記者は「この試合、そして地区シリーズ全体のドジャースMVPはロキ・ササキだ」と感謝を送った。

ドジャースが同点に追い付いた直後の8回から登板。シュワーバー外野手を右飛、ハーパーを三飛、4番ボームをニゴロに抑え、8球で1回無安打無失点に抑えた。続投した9回もマーシュを二ゴロ、リアルミュートを100.2マイル（約161.2キロ）のフォーシームで空振り三振、ケプラーも三飛に抑えた。さらに延長10回のマウンドへ。カステヤノスを三ゴロ、ストットを見逃し三振。さらにターナーを右直に抑えた。3イニングで36球を投げ1人の走者も出さなかった。

延長11回でサヨナラ勝利収めたドジャース。佐々木には白星、セーブはついていない。しかし、佐々木が残した功績は色褪せることがない。地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は即座に自身のX（旧ツイッター）を更新。「この試合、そして地区シリーズ全体のドジャースMVPはロウキ・ササキだ」と最初に強調した。

「第1戦でセーブ。第2戦でもセーブ。そして第4戦では、8回から10回までをパーフェクトに抑えた。ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ進出を決め、今ポストシーズンの“守護神”を手に入れた」と惜しみない称賛を送った。地区シリーズにMVPは定められていないものの、それでもなお強調するだけの快投だったのだろう。（Full-Count編集部）