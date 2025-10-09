2025年10月8日（水）から13日（月・祝）まで、『大丸札幌店』7階の催事場にて、『HOKKAIDO いいモノいいコトマルシェ Vol.26』が開催中です。

2013年3月に『大丸札幌店』開店10周年を記念してスタートした人気企画も今回で26回目を数えます。

今年のフードのテーマは“いも”。北海道の新たな特産物として注目を集めるさつまいもと、生産量・収穫量ともに全国1位のじゃがいもを、いろいろなおいしさで紹介してくれます。

約15ブランドが出店し、そのうち1店は『大丸札幌店』初出店！ 創業126年の十勝に根差したカレー屋さん『カレーショップインデアン』が初出店しています。そのほかにも、さつまいもパイやフライドポテトなど、たくさんの“いも”の美味しさが揃っていますよ！

クラフトは“ナチュラル・ライフ”がテーマ。北海道の大自然からインスピレーションを得たモチーフや天然素材にこだわった作品たちが並びます！

HOKKAIDO いいモノいいコトマルシェ Vol.26

開催期間：2025年10月8日（水）13日（月・祝）

開催時間：10:00～19:00 ※最終日は18:00閉場

開催場所：大丸札幌店 7階 催事場

素材も味も、手仕事も。北海道ならではの魅力に、こころが動く6日間。

思わず笑顔になるおいしいものや初出店の注目グルメ、地元で親しまれているローカルグルメ。さらに北海道で真摯にモノ作りに取り組むお店など、北海道のいいモノが大集合！

ぜひ『大丸札幌店』でお気に入りを見つけてみてくださいね！

