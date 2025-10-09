ビッグダディ・林下清志氏の元妻で８児の母であるタレントの美奈子が９日、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の名物企画「四世代リレー」に登場。長女と実母が離婚したという事実を明かした。

子、母、祖母、曽祖母の４世代が７５メートルずつ走るリレーは今回が４回目。初の著名人家族として、美奈子家がエントリーした。家族が集まったインタビューでは、第一走者となる美奈子の孫・琉愛ちゃん（５）、琉汰ちゃん（３）の母で、美奈子の長女である乃愛琉さん（２４）が離婚したことを告白。

２人目を出産する際「切迫早産で２カ月入院してて、その間に（不倫）されてたのを出産後に知って」と離婚理由を説明。ちなみに乃愛琉さんは「（第１子は）１７で妊娠して１８で出産って感じです」と話した。

さらに「今回初出し」という美奈子の実母も登場。２４歳で美奈子を産んだ実母は、この家族では珍しい？熟年離婚。「お互いにですよ、一緒にいてもストレスが」と熟年離婚の理由を明かし、１人になったことで「もうね、満面の笑みになっちゃうぐらい」「やったこと否定されないし最高って思っちゃう」と１人暮らしを満喫している様子だった。

なお、美奈子自身は、最初の夫と２回結婚。そこで１男４女を授かるが、「私の友達と浮気しまして。問い詰めたら『みんなで暮らそう』って言われて別れました」と衝撃理由を告白。３回目の結婚はビッグダディで五女を授かり離婚。現在の夫とは２女を授かるも理由については「今、絶賛裁判中で言えなくて」と笑って説明していた。