タレントの美奈子（41）のYouTubeチャンネル「美奈子ファミリーTV」が22日に更新され、次女のキララさん（19）が結婚・妊娠を発表した。【動画】美奈子の19歳次女キララさん、結婚と妊娠を発表「次女キララから皆様へご報告があります」と題した動画で、母娘2人でカメラの前に登場。キララさんが「私、次女キララは結婚しました」と報告し、美奈子が拍手で祝福した。美奈子は「実はちょっと前に結婚しておりまして」と説明し