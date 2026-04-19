4度の離婚を経験し、8人の子供を育てるビッグマミィこと美奈子（43）が、大家族ならではの過酷すぎる「反抗期エピソード」を明かし、スタジオを震撼させた。【映像】「上5人は全員家出」おばあちゃんになった美奈子（43）の家族写真4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した美奈子は、子供たちの反抗期について問われると、「上5人は全員家出しました」と衝撃の事実を告白。子供が家を飛び出す瞬間を目撃した際には、自