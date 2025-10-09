【速報】伊豆諸島南部に「線状降水帯」、八丈町には大雨特別警報 最大級の警戒を
伊豆諸島南部では、活発な雨雲が連なる「線状降水帯」が発生し、非常に激しい雨が降り続いています。また、これまでの大雨により、土砂災害の危険が高まっており、八丈町には大雨特別警報が発表されています。気象庁は、引き続き、最大級の警戒を呼びかけています。
気象庁によりますと、台風22号の接近により伊豆諸島南部では、大気の状態が非常に不安定になっていて、発達した積乱雲が連なり、集中豪雨をもたらす「線状降水帯」が発生し、同じような場所で非常に激しい雨が降り続いています。
気象庁は、危険な「線状降水帯」によって災害のおそれが高まっていることを伝える情報を再び発表して、土砂災害や川の氾濫、低い土地への浸水などに、厳重に警戒するよう呼びかけています。
＊＊＊＊＊＊
台風接近中の伊豆諸島では、最大瞬間風速70メートルの猛烈な風が予想されています。すでに外に避難することが危険な状況です。頑丈な建物の2階以上、山の斜面からできるだけ離れた部屋に避難するなど、状況に応じて、身を守る行動を取ってください。もし、もう避難できない場合には、できるだけ斜面から離れた場所にいるようにして下さい。また、1階より2階のほうが、土砂災害が起きた時に、助かる可能性が高くなります。