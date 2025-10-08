東京・「渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン」は、食やライフスタイルの“最旬”を発信し続ける商業施設。2025年の秋は、“五感で楽しむ”をテーマに、香りと食感で魅了するスイーツやドリンクが登場します。芋・栗・かぼちゃなどの旬の素材と香り、食感が織りなす、新感覚の秋スイーツを一挙にご紹介！

モンブランやパウンドケーキ、パンプキンパイなど、“ほくほく・ふわとろ・なめらか”といったさまざまな食感を楽しめるスイーツに加えて、スパイスやハーブを取り入れた紅茶・ラテなど、香りを堪能できるドリンクも取り揃えています。秋の深まりとともに、五感を満たすラインナップが勢揃い。自分へのご褒美にも、大切な人との時間にも、秋の味覚に出会う特別なひとときを楽しめますよ。



【芋スイーツ】

タトル明大前洋菓子店／1階 Space1

「スイートポテトタルト」620円

じっくり焼き上げた紅あずまのスイートポテトに、まろやかなさつまいもクリームを重ねた秋限定のタルト。やさしい甘さとホクホク感が広がる、季節を味わう一品です。

※期間限定 販売中〜10月8日（水）

※数量限定（なくなり次第終了）

※テイクアウトのみ



ocha room ashita ITOEN／10階

「紅はるかあんみつ」1540円

「伊藤園」プロデュースのカフェから、寒天や栗、さつまいもなど秋の味覚を盛り込んだ、季節限定あんみつが登場。つるんとした寒天に、ほくっと甘い紅はるか餡と黒糖アイスを添え、抹茶蜜と紫芋蜜の2種で味の変化も楽しめます。相性のよい日本茶や抹茶ラテなどのペアリングもおすすめ。

※期間限定 販売中〜10月26日（日）

※数量限定（なくなり次第終了）

※イートインのみ



【栗スイーツ】

Atelier Anniversary／TOKYU Foodshow EDGE 1階

「丸ごと栗のパウンド」378円

栗を丸ごと1粒包み込んだ、秋限定の贅沢なパウンドケーキ。生地にも栗のペーストが練りこまれていて、口に入れた瞬間に栗の甘さと風味が広がります。見た目も食べごたえも満足な一品。

※期間限定

※テイクアウトのみ



丸山珈琲／ecute EDITION 1階

「珈琲栗どら焼き」491円

老舗「小布施堂」とコラボレーションした珈琲どら焼き。コーヒーの粉が練り込まれたしっとり生地で栗餡をたっぷりサンドしていて、栗の繊細な甘さとコーヒーの香ばしさが絶妙に調和します。ひと口で深い余韻が広がる一品。

※通年商品

※テイクアウトのみ



【カボチャスイーツ】

神楽坂 茶寮／14階

「かぼちゃのモンブランタルト」1760円（ドリンクセット付）

ほくほくとした食感と強い甘さが特徴の「みやこかぼちゃ」をクリームに使用し、サクサクとした食感のタルトにたっぷりのせています。タルトの香ばしさ、かぼちゃの甘さが合わさり、ひと口食べるごとに秋を楽しめる限定商品。相性のよいほうじ茶や和紅茶とのペアリングがおすすめ。

※「渋谷スクランブルスクエア」限定

※期間限定 販売中〜10月31日（金）

※数量限定

※イートインのみ



【その他、秋の味覚を使用したスイーツ】

Gourmand Market KINOKUNIYA／地下1階

「ごろごろぶどうソフト」790円

甘みと酸味のバランスが絶妙な赤ぶどう＆白ぶどうをたっぷりトッピング。フレッシュな果実のジューシーさと、北海道産生乳を使ったなめらかなソフトクリームが溶け合う、秋限定のご褒美スイーツです。

※「渋谷スクランブルスクエア」限定

※期間限定 販売中〜10月15日（水）早期終了の可能性あり

※数量限定 1日20点（なくなり次第終了）

※イートイン・テイクアウト可

CARVAAN TOKYO／12階

「アラビアン・アフタヌーンティー 秋」4400円（ドリンク付）

カボチャや紫芋を使ったアラビア諸国の菓子やジェラートが並びます。「CARVAAN TOKYO」のアフタヌーンティーは、白砂糖を使わずに作るやさしい甘さが特徴。異国を旅するようなひとときを楽しめます。

※「渋谷スクランブルスクエア」限定

※期間限定 販売中〜10月31日（金）

※数量限定 1日10点（なくなり次第終了）

※イートインのみ



秋の訪れとともに楽しみたいのが、香りに包まれる一杯。味わいはもちろん、香りにこだわったドリンクが楽しめます。テイクアウトで気軽に味わえるものから、大切な人への贈り物にもぴったりな逸品まで、秋の深まりとともに楽しみたい“香りの一杯”が多数。

ル・ショコラ・アラン・デュカス／TOKYU Foodshow EDGE 1階

「テ ブラン アラン デュカス 120g缶」10584円

フランス出身のシェフ、アラン・デュカス氏が「フランスらしさ」を追求して作り上げた上質な白茶。ローズとフランボワーズの華やかな香りが、秋のひとときを優雅に彩ります。缶入りで贈り物にもぴったり！

※数量限定 1日10点（なくなり次第終了）

※通年商品

※テイクアウトのみ



SMITH TEAMAKER／4階

「No.33 MASALA CHAI」

カートン[サシェ15包] 2,840円、ストレートティー 750円

アッサムのセカンドフラッシュに香り高いジンジャー、カシア、黒コショウ、クローブ、カルダモンを加えた真のチャイ好きも納得の本格的な味わい深いブレンド。ストレートではもちろん、ミルクとの相性も抜群ですよ。

※通年商品

※イートイン・テイクアウト可



ANNA’S by Landtmann／+Qビューティー 6階／「自家製ANNA'Sアイスティー」930円

「自家製ANNA'Sアイスティー」930円

ウィーン本店直伝のやさしい香りのラベンダーシロップに、たっぷりのミントを添えた自家製アイスティー。秋の午後にほんのり甘いシロップがやさしく寄り添う一杯です。

※「渋谷スクランブルスクエア」限定

※通年商品

※イートイン・テイクアウト可

haishop cafe／7階

「フェアトレードスパイスパンプキンラテ」700円

秋の味覚・カボチャに、人と環境にやさしいフェアトレードのスパイスを合わせた心も温まる。こっくりとした甘さのなかにほんのりスパイスが香る、やさしい味わいの秋限定ラテです。

※「渋谷スクランブルスクエア」限定

※期間限定 販売中〜11月3日（月・祝）

※数量限定 1日10点（なくなり次第終了）

※イートイン・テイクアウト可

