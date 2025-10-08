朝の交差点に現れる“交通整備のおじいさん”が怖すぎる「子どもは泣きわめき、私も涙目」→でも、正しいルールは
地域活動のボランティアだとしても、どうしても苦手なタイプの人で関わりたくない。そんな人に出会ったことはありませんか？
今回は、「地域活動をしているおじいさんに腹が立った」という女性から話を聞きました。
◆子ども2人を乗せての毎日は時間との戦い
都内在住の田中真理子さん（仮名・37歳）は、保育園と仕事を往復する毎日を送っています。車を持たない真理子さんにとって、1歳と5歳の娘を前後に乗せた電動子乗せ自転車は、生活必需品なんだそう。
「保育園の送り、買い物、通勤……どれも電動自転車を使っています。とにかく、毎日時間に追われていますね。朝から自転車を飛ばさないと、保育園の送りに結構時間がかかってしまうし」と真理子さん。
そんな真理子さんの通勤ルートには、必ず通らなければならない大きな交差点があります。そして、その交差点には、必ずといっていいほど“ボランティア癖ありおじいさん”が立っているんだとか。
◆下をうつむいてじっとしているおじいさん
真理子さんが“ボランティア癖ありおじいさん”と呼ぶその男性は、70代前半。白髪まじりの短髪にキャップをかぶり、警察官のような紺色の上下に革靴を履いているそう。
「警察引退後に、警備員さんになったりする人っていますよね。見た目はそんな感じなんですよね。いろいろ経験してきて、70代はボランティア活動に参加しているって雰囲気で」
見た目にそれほど癖があるように思えませんが、真理子さんはすぐにおじいさんの様子がおかしいことに気づいたといいます。
「おじいさんは、だいたい一人でその交差点にいるんです。最初は、元警察官なのかなと思ったのですが、なんだか様子がおかしくて。だって、交差点の交通ボランティアなのに、信号が青になってもずっと下を向いて立っているんですから」
◆おじいさんが激変！叫び声に泣きわめく子どもたち
交差点に立ったまま、ずっと下を向いているおじいさん。
しかし、真理子さんが信号を渡る時にだけ、おじいさんは鬼のようになるんだそうです。
「信号待ちしている間は、別に何も言わないんです。下を向いているので。
でも、信号が赤から青に変わって、私が自転車を漕ぎ出した瞬間に、おじいさんは突然叫ぶんですよ。『こらあー!!! 危ないぞ!!!!』って」
おじいさんの声があまりにも大きいため、真理子さんの自転車に乗っている1歳と5歳の子どもたちはびっくりして大泣き。
「あの声には、私も泣きそうになります。前後に乗っている子どもたちも、ビックリして大泣きですよ。こっちは安全確認をしながら進んでいるのに、急に叫ばれると本当に心臓に悪いんです」と真理子さん。
◆さらに、ヤクザ映画の悪役のような顔
叫び声に驚いて振り返ると、おじいさんはもの凄い形相で真理子さんを睨んでいるそう。
「おじいさんは、巻き舌でお腹から声が出ていて、顔もめちゃくちゃ怖いんです。眉毛がくっと上がって、ヤクザ映画に出てくる悪役みたいな感じ！ おじいさんに遭遇すると、あの顔と声が1日中頭から離れなくて……」
顔の血管が浮かび上がり、今にも飛び出しそうな目は、真理子さんと子どもたちの脳裏に焼きついてしまうんだとか。
◆どうにかしたい！別ルートを探すが……
おじいさんを避け、別のルートで行けないか考えたという真理子さん。
「でもね、どうしてもあの交差点は外せないんです。そこで、交差点を通る時間をずらしてみたりしたんですけど……かなり朝早くからおじいさんは立っているんですよね」
しかも、真理子さんには許せないポイントが…。
「私以外にも、子乗せ自転車で交差点を横断している人はいるんです。それなのに、他の人には何も言わないで、ずっと下を向いているんですよ。どうして私にだけ叫ぶのかわかりません」
