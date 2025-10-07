朝晩は冷える日も増えてきましたね！ 秋の風を感じたら、楽しみになってくるのがクリスマス！ 今年はどんなクリスマスケーキにしようかな……？

そこで今回は、北海道のクリスマスケーキをたっぷりご紹介します。ぜひ今年のケーキ選びの参考にしてみてくださいね。

2025年のクリスマスケーキの トレンド

2025年は、キラキラと輝く装飾や、純白で雪景色を表現したケーキなど、視覚的に華やかで心躍るようなデザインのクリスマスケーキがトレンド！ SNSでひときわ映えるような華やかなケーキが人気になりそうです！

1：小樽洋菓子舗ルタオ「雪の森－Forêt de Neige-」画像：株式会社ケイシイシイ

『小樽洋菓子舗ルタオ』の『雪の森－Forêt de Neige-』は、美しい北海道の冬を思わせる、贅を尽くした特別なケーキ。豊かなミルク感が特徴のフランスでつくられたホワイトチョコレートと、高知県産の希少な土佐ベルガモットを用いたムースで、まろやかで上品な香りに。チョコレートの優しい甘みとベルガモットの爽やかな酸味が絶妙に調和した、洗練された味わいを楽しむことができます。

【詳細情報】

雪の森－Forêt de Neige-

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗

価格：15,000円

サイズ：5号（直径15cm，高さ約4.5cm）

※1％未満のアルコールが含まれています

2：小樽洋菓子舗ルタオ「シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐」画像：株式会社ケイシイシイ

『小樽洋菓子舗ルタオ』の『シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐』は、帽子をイメージした、かわいらしいサイズと形。しっとりマロン生地にチョコクリームとグレープフルーツジュレを重ね、ラム酒香るマロンムースで包まれています。上品な香りが広がるフランス産マロンペーストを使用し栗の旨みが凝縮された満足ある味わい。少人数でじっくり楽しみたい方におすすめです。

【詳細情報】

シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗

価格：3,942円

サイズ：3号（直径9cm，高さ約4cm）

※はちみつが使用されているため、1歳未満の乳児には与えないでください。

3：小樽洋菓子舗ルタオ「サンタクロース」画像：株式会社ケイシイシイ

『小樽洋菓子舗ルタオ』の『サンタクロース』は、サクサクのピスタチオフィアンティーヌとピスタチオムースに、苺レアチーズムースやベリージュレを重ね、周りをグラサージュルージュでコーティング。クリスマスらしい彩りに仕上げられています。下段はベリーの酸味と濃厚なピスタチオの調和を、サンタの帽子をイメージした上段はホワイトチョコムースとベリージュレで優しい甘酸っぱさを楽しめます。

【詳細情報】

サンタクロース

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗

価格：5,616円

サイズ：4号（直径12cm，高さ約6cm）

4：小樽洋菓子舗ルタオ「クリスマスドゥーブル」画像：株式会社ケイシイシイ

『小樽洋菓子舗ルタオ』を代表するチーズケーキがクリスマスの装いになった『クリスマスドゥーブル』。酸味が少なくコク深いオーストラリア産クリームチーズのベイクド層と、ミルク感豊かなイタリア産マスカルポーネのレアチーズ層がとろけ合う味わいです。

【詳細情報】

クリスマスドゥーブル

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗

価格：4号 4,536円、5号 5,616円

サイズ：4号（直径12cm，高さ約4cm）、5号（直径15cm，高さ約4cm）

※画像は5号サイズです。4号は飾りが異なります。

5：小樽洋菓子舗ルタオ「苺のクリスマス」画像：株式会社ケイシイシイ

『小樽洋菓子舗ルタオ』の『苺のクリスマス』は、苺と生クリームの王道の組み合わせを楽しむクリスマスショートケーキ。オリジナルの生クリームはふくよかでミルキーな味わい。北海道産小麦を使用した柔らかくきめ細かいスポンジとジューシーな苺が、優しい甘さの生クリームとともにケーキの美味しさを引き立てます。

【詳細情報】

苺のクリスマス

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗

価格：4号 4,536円、5号 5,616円

サイズ：4号（直径12cm，高さ約6.5cm）、5号（直径15cm，高さ約6.5cm）

※画像は5号サイズです。4号は飾りが異なります。

6：小樽洋菓子舗ルタオ「ショコラ ドゥ ノエル」画像：株式会社ケイシイシイ

『小樽洋菓子舗ルタオ』の『ショコラ ドゥ ノエル』は、ミルクとビターチョコレートのミルクガナッシュに、フィアンティーヌやアーモンドプラリネの香ばしさとザクザク食感がプラス。濃厚なキャラメルムースや口どけなめらかなチョコムースを重ね、間にはふんわりチョコスポンジと洋梨が隠れています。奥深い味わいの中にさっぱりとした後味が広がり、幅広い世代で楽しめるケーキです。

【詳細情報】

ショコラ ドゥ ノエル

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗

価格：5,724円

サイズ：4号（直径12cm，高さ約5.5cm）

7：小樽洋菓子舗ルタオ「カドー ドゥ ピスターシュ」画像：株式会社ケイシイシイ

『小樽洋菓子舗ルタオ』の『カドー ドゥ ピスターシュ』は、チョコスポンジとはちみつ入りスポンジに、2種のピスタチオペーストを使用したクリームを重ねた上品なケーキ。表面のガナッシュチョコレートが全体を引き締め、ふんわりスポンジと軽やかなクリームで最後まで飽きずに楽しめます。

【詳細情報】

カドー ドゥ ピスターシュ

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗

価格：5,076円

サイズ：縦9cm，横11cm，高さ約7cm

8：小樽洋菓子舗ルタオ「ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐」画像：株式会社ケイシイシイ

最後までチョコレートの美味しさを味わうことができる『小樽洋菓子舗ルタオ』の『ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐』。ザクザクのナッツサブレを土台に、チョコスポンジ、ヘーゼルナッツムース、バニラムースが重ねられています。口どけの良いカカオ分70％のチョコレートムースで包み、チョコ飾りで“薪”が表現されています。

【詳細情報】

ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗

価格：5,400円

サイズ：縦8cm，横12.5cm，高さ約7cm

9：札幌プリンス ホテル 「カドー ド ノエル～First Snow～」画像：株式会社西武・プリンス ホテル ズワールドワイド

『札幌プリンスホテル』の『カドー ド ノエル～First Snow～』は、限定10台の特別なケーキ。ホワイトチョコレートのボックスでクリスマスプレゼントを表現した、初雪のように、輝きと繊細さを纏った純白のケーキです。

【詳細情報】

カドー ド ノエル～First Snow～

販売場所：札幌プリンスホテル

予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月20日（土）

お渡し期間：2025年12月21日（日）～25日（木）11:00～18:00

お渡し場所：国際館パミール 2階 特設カウンター

価格：25,000円

サイズ：22cm

※記載内容は2025年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更する場合があります。

※当商品は食物アレルギーへの対応はできません。

※写真はイメージです。

10：札幌プリンス ホテル 「ショコラ ノワール ～Midnight～」画像：株式会社西武・プリンス ホテル ズワールドワイド

限定50台の『札幌プリンスホテル』の『ショコラ ノワール ～Midnight～』は、冬の夜の静けさを表現した、深く滑らかなチョコレートケーキです。

【詳細情報】

ショコラ ノワール ～Midnight～

販売場所：札幌プリンスホテル

予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月20日（土）

お渡し期間：2025年12月21日（日）～25日（木）11:00～18:00

お渡し場所：国際館パミール 2階 特設カウンター

価格：6,900円

サイズ：18cm

※記載内容は2025年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更する場合があります。

※当商品は食物アレルギーへの対応はできません。

※写真はイメージです。

11：札幌プリンス ホテル 「フロマージュ ルージュ ～Winterberry～」画像：株式会社西武・プリンス ホテル ズワールドワイド

『札幌プリンスホテル』の『フロマージュ ルージュ ～Winterberry～』は、冬に実る真っ赤な木の実のように鮮やかで甘酸っぱいケーキ。限定50台です。

【詳細情報】

フロマージュ ルージュ ～Winterberry～

販売場所：札幌プリンスホテル

予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月20日（土）

お渡し期間：2025年12月21日（日）～25日（木）11:00～18:00

お渡し場所：国際館パミール 2階 特設カウンター

価格：6,900円

サイズ：18cm

※記載内容は2025年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更する場合があります。

※当商品は食物アレルギーへの対応はできません。

※写真はイメージです。

12：札幌プリンス ホテル 「ノエルブラン」画像：株式会社西武・プリンス ホテル ズワールドワイド

『ノエルブラン』は、北海道産生クリームをふんだんに使用した『札幌プリンスホテル』定番のクリスマスケーキです。

【詳細情報】

ノエルブラン

販売場所：札幌プリンスホテル

予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月20日（土）

お渡し期間：2025年12月21日（日）～25日（木）11:00～18:00

お渡し場所：国際館パミール 2階 特設カウンター

価格：15cm 5,500円、18cm 6,500円

サイズ：15cm、18cm

※記載内容は2025年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更する場合があります。

※当商品は食物アレルギーへの対応はできません。

※写真はイメージです。

北海道Likers編集部のひとこと

たくさんのクリスマスケーキをご紹介しました！

写真映えするのはもちろんのこと、味も大事なクリスマスケーキ。これからも続々と新しい情報が出てくる時期なので、今後の情報にも注目です！

今年のクリスマスケーキ選びの参考にしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】

【小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗】「まっさらな、感動を。」をテーマに、ルタオの2025年クリスマスケーキコレクションが登場。 - PR TIMES

【札幌プリンスホテル】Winter Scenery（ウインターシーナリー）をコンセプトに2025年クリスマスケーキの販売を開始 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。