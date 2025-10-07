【2025年最新版】北海道のクリスマスケーキ12選
朝晩は冷える日も増えてきましたね！ 秋の風を感じたら、楽しみになってくるのがクリスマス！ 今年はどんなクリスマスケーキにしようかな……？
そこで今回は、北海道のクリスマスケーキをたっぷりご紹介します。ぜひ今年のケーキ選びの参考にしてみてくださいね。2025年のクリスマスケーキのトレンド
2025年は、キラキラと輝く装飾や、純白で雪景色を表現したケーキなど、視覚的に華やかで心躍るようなデザインのクリスマスケーキがトレンド！ SNSでひときわ映えるような華やかなケーキが人気になりそうです！
『小樽洋菓子舗ルタオ』の『雪の森－Forêt de Neige-』は、美しい北海道の冬を思わせる、贅を尽くした特別なケーキ。豊かなミルク感が特徴のフランスでつくられたホワイトチョコレートと、高知県産の希少な土佐ベルガモットを用いたムースで、まろやかで上品な香りに。チョコレートの優しい甘みとベルガモットの爽やかな酸味が絶妙に調和した、洗練された味わいを楽しむことができます。
【詳細情報】
雪の森－Forêt de Neige-
販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗
価格：15,000円
サイズ：5号（直径15cm，高さ約4.5cm）
※1％未満のアルコールが含まれています
『小樽洋菓子舗ルタオ』の『シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐』は、帽子をイメージした、かわいらしいサイズと形。しっとりマロン生地にチョコクリームとグレープフルーツジュレを重ね、ラム酒香るマロンムースで包まれています。上品な香りが広がるフランス産マロンペーストを使用し栗の旨みが凝縮された満足ある味わい。少人数でじっくり楽しみたい方におすすめです。
【詳細情報】
シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐
販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗
価格：3,942円
サイズ：3号（直径9cm，高さ約4cm）
※はちみつが使用されているため、1歳未満の乳児には与えないでください。
『小樽洋菓子舗ルタオ』の『サンタクロース』は、サクサクのピスタチオフィアンティーヌとピスタチオムースに、苺レアチーズムースやベリージュレを重ね、周りをグラサージュルージュでコーティング。クリスマスらしい彩りに仕上げられています。下段はベリーの酸味と濃厚なピスタチオの調和を、サンタの帽子をイメージした上段はホワイトチョコムースとベリージュレで優しい甘酸っぱさを楽しめます。
【詳細情報】
サンタクロース
販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗
価格：5,616円
サイズ：4号（直径12cm，高さ約6cm）
『小樽洋菓子舗ルタオ』を代表するチーズケーキがクリスマスの装いになった『クリスマスドゥーブル』。酸味が少なくコク深いオーストラリア産クリームチーズのベイクド層と、ミルク感豊かなイタリア産マスカルポーネのレアチーズ層がとろけ合う味わいです。
【詳細情報】
クリスマスドゥーブル
販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗
価格：4号 4,536円、5号 5,616円
サイズ：4号（直径12cm，高さ約4cm）、5号（直径15cm，高さ約4cm）
※画像は5号サイズです。4号は飾りが異なります。
『小樽洋菓子舗ルタオ』の『苺のクリスマス』は、苺と生クリームの王道の組み合わせを楽しむクリスマスショートケーキ。オリジナルの生クリームはふくよかでミルキーな味わい。北海道産小麦を使用した柔らかくきめ細かいスポンジとジューシーな苺が、優しい甘さの生クリームとともにケーキの美味しさを引き立てます。
【詳細情報】
苺のクリスマス
販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗
価格：4号 4,536円、5号 5,616円
サイズ：4号（直径12cm，高さ約6.5cm）、5号（直径15cm，高さ約6.5cm）
※画像は5号サイズです。4号は飾りが異なります。
『小樽洋菓子舗ルタオ』の『ショコラ ドゥ ノエル』は、ミルクとビターチョコレートのミルクガナッシュに、フィアンティーヌやアーモンドプラリネの香ばしさとザクザク食感がプラス。濃厚なキャラメルムースや口どけなめらかなチョコムースを重ね、間にはふんわりチョコスポンジと洋梨が隠れています。奥深い味わいの中にさっぱりとした後味が広がり、幅広い世代で楽しめるケーキです。
【詳細情報】
ショコラ ドゥ ノエル
販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗
価格：5,724円
サイズ：4号（直径12cm，高さ約5.5cm）
『小樽洋菓子舗ルタオ』の『カドー ドゥ ピスターシュ』は、チョコスポンジとはちみつ入りスポンジに、2種のピスタチオペーストを使用したクリームを重ねた上品なケーキ。表面のガナッシュチョコレートが全体を引き締め、ふんわりスポンジと軽やかなクリームで最後まで飽きずに楽しめます。
【詳細情報】
カドー ドゥ ピスターシュ
販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗
価格：5,076円
サイズ：縦9cm，横11cm，高さ約7cm
最後までチョコレートの美味しさを味わうことができる『小樽洋菓子舗ルタオ』の『ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐』。ザクザクのナッツサブレを土台に、チョコスポンジ、ヘーゼルナッツムース、バニラムースが重ねられています。口どけの良いカカオ分70％のチョコレートムースで包み、チョコ飾りで“薪”が表現されています。
【詳細情報】
ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐
販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗
価格：5,400円
サイズ：縦8cm，横12.5cm，高さ約7cm
『札幌プリンスホテル』の『カドー ド ノエル～First Snow～』は、限定10台の特別なケーキ。ホワイトチョコレートのボックスでクリスマスプレゼントを表現した、初雪のように、輝きと繊細さを纏った純白のケーキです。
【詳細情報】
カドー ド ノエル～First Snow～
販売場所：札幌プリンスホテル
予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月20日（土）
お渡し期間：2025年12月21日（日）～25日（木）11:00～18:00
お渡し場所：国際館パミール 2階 特設カウンター
価格：25,000円
サイズ：22cm
※記載内容は2025年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更する場合があります。
※当商品は食物アレルギーへの対応はできません。
※写真はイメージです。
限定50台の『札幌プリンスホテル』の『ショコラ ノワール ～Midnight～』は、冬の夜の静けさを表現した、深く滑らかなチョコレートケーキです。
【詳細情報】
ショコラ ノワール ～Midnight～
販売場所：札幌プリンスホテル
予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月20日（土）
お渡し期間：2025年12月21日（日）～25日（木）11:00～18:00
お渡し場所：国際館パミール 2階 特設カウンター
価格：6,900円
サイズ：18cm
※記載内容は2025年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更する場合があります。
※当商品は食物アレルギーへの対応はできません。
※写真はイメージです。
『札幌プリンスホテル』の『フロマージュ ルージュ ～Winterberry～』は、冬に実る真っ赤な木の実のように鮮やかで甘酸っぱいケーキ。限定50台です。
【詳細情報】
フロマージュ ルージュ ～Winterberry～
販売場所：札幌プリンスホテル
予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月20日（土）
お渡し期間：2025年12月21日（日）～25日（木）11:00～18:00
お渡し場所：国際館パミール 2階 特設カウンター
価格：6,900円
サイズ：18cm
※記載内容は2025年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更する場合があります。
※当商品は食物アレルギーへの対応はできません。
※写真はイメージです。
『ノエルブラン』は、北海道産生クリームをふんだんに使用した『札幌プリンスホテル』定番のクリスマスケーキです。
【詳細情報】
ノエルブラン
販売場所：札幌プリンスホテル
予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月20日（土）
お渡し期間：2025年12月21日（日）～25日（木）11:00～18:00
お渡し場所：国際館パミール 2階 特設カウンター
価格：15cm 5,500円、18cm 6,500円
サイズ：15cm、18cm
※記載内容は2025年10月1日現在のものであり、変更となる場合があります。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更する場合があります。
※当商品は食物アレルギーへの対応はできません。
※写真はイメージです。
たくさんのクリスマスケーキをご紹介しました！
写真映えするのはもちろんのこと、味も大事なクリスマスケーキ。これからも続々と新しい情報が出てくる時期なので、今後の情報にも注目です！
今年のクリスマスケーキ選びの参考にしてみてくださいね◎文／北海道Likers
