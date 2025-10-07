「スタイルがいい人に直結」似合う服も多い「とりあえず」で選べるボトム

「スタイルUPを前提に」パンツ・スカートの新作

闇雲に新しさを探すより、定着したスタイルを土台にパーツを更新していくほうが、確実に使える服と出会えるはず。選択肢が広い今こそ、お決まりのパターンに当てはめながら、ハズさず見た目も気分もリニューアル。







「脚が太く短く見えない」スレンダーシルエット

ロゴTシャツ／SLY（バロックジャパンリミテッド） デニムパンツ、レザーベルト／ともにebure（LITTLE LEAGUE INC.） サングラス、シューズ／ともにMANGO 黒レザーバッグ／ROH SEOUL



ヒップラインは拾わず位置を高く、脚をすっと流して縦長に見せる股上深めのストレートデニム。履き込んだような色あせた質感でもどこか品よく見えるのは白みがかったアイスブルーのおかげ。すっきりと履ける腰まわりのサイジングやセンタープレスがキレイを後押し。







スラックスのようで「スラックスよりも尖らない」美形スカート

黒スカート／Oblada（シンチ） チャコールタートルネックニット／プレインピープル、ピアス／トレマイデ（ともにプレインピープル青山） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） ブーツ／ネブローニ（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店）



ほのかにつやめく上質なポリエステルを採用した、体の凹凸さえもカバーするタック入りのIラインスカート。フォーマルなパンツのような洗練された佇まいながら、スカートならではのやわらかさを兼ね備えた「カッコいいけどシャープすぎない」、都合のいい1着。







「太いのにキレイ」美シルエットのずるぶかデニム

ブルーデニムパンツ／チノ（モールド） ノーカラージャケット／ソブ（フィルム） 中に着た半そでニット（オンライン限定）／Gap 眼鏡／COACH（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） シューズ／UNITED ARROWS（ユナイテッド アローズ 六本木ヒルズ店 ）



セミフレアシルエットをそのまま太くしたようなワイドデニム。細い脚線を想起させる余白のある筒幅は、端正なシルエットがベースだからおさまりのいい見た目に。ワイドフォルムを引き締めつつ、モードなアクセントも担う濃色のサイドライン。地厚な生地は穿き込むほどにやわらかく。







（コーディネートのプライスなど詳細）

