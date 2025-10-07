発行部数3,100万部を突破している藤本タツキ『チェンソーマン』（集英社）。本作の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開を記念して、2025年10月10日（金）より書店限定グッズフェア「CHAINSAW MAN BOOK STORE」が対象書店にて開催される。

「CHAINSAW MAN BOOK STORE」ではキャラクターが集合したアクリルスタンドや、レゼとデンジ、マキマとアキ、ビームと天使がそれぞれ描かれた缶バッジセット。デンジはじめ6人が描かれたA5クリアファイルセット・ロゴキーホルダー、トレーディングクリアカード、ポチタが描かれた相良刺繍バッジ、眼鏡ケースなど、7種の書店限定アイテムがラインナップ。

また本フェアの購入特典として、税込2,200円以上購入するとデンジやレゼたち6人がデザインされた「クリアしおり」が1枚プレゼント。背景が透ける仕様となっているほか、透明部分は「CHAINSAW MAN」が切り抜かれた仕様となっている。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は2025年9月より劇場公開された映画作品。悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課のデビルハンターに所属する少年・デンジ。憧れのマキマとのデートで浮かれている中、雨宿りをしていると、カフェで働く少女レゼと出会いーー。