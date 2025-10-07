岡副麻希、秋感じる食卓公開「さつまいもご飯美味しそう」「工夫がすごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】フリーアナウンサーの岡副麻希が10月6日、自身のInstagramを更新。中秋の名月に手作りした料理を公開した。
【写真】岡副麻希、彩り豊かな豪華秋メニュー
岡副は「中秋の名月ということでお麩お団子に見立ててお味噌汁にいれてみました 御殿場はもうすっかり秋の空気 食卓にはなるべく秋を感じられるものを」とさつまいも入りのご飯に味噌汁と唐揚げやきんぴらごぼう、煮物などのおかずがワンプレートに盛り付けられた食卓の写真を紹介。大人用の食事の横には少量ずつ盛り付けられた子ども用の食器もあり、最近、炭水化物過多になりがちだという娘が「隣で私が食べることでまたいつか食べてくれたら」と「＃離乳食完了期」とハッシュタグとともに悩みも明かしている。また、ハートの器や保存容器に入っている小さく切られた娘用のフルーツストックも公開した。
この投稿に、ファンからは「さつまいもご飯美味しそう」「お味噌汁の工夫がすごい」「愛情たっぷり」「器もかわいい」などと反響が寄せられている。岡副は、2022年4月に夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆岡副麻希「中秋の名月」の食卓公開
◆岡副麻希の手料理に反響
