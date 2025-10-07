ÀéÄ»¥Î¥Ö¡Ö¤¹¤´¤¤¤±¤ÉÁ´Á³¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆÃµ»¤Ë¾×·â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¾×·âÅª¤ÊÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¡¢ÀéÄ»¤é¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¤·¤«¤·¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤±¤ÉÁ´Á³²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¤±¤ÉÁ´Á³¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆÃµ»
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥¤¥¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂè5²ó¡¡»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿Æ£¸¶¤Á¤Î¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢ÂçÌî¤Þ¤ê¤«¤â½Ð±é¡£AMEMIYA¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¾×·â¤ÎÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê2¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃÃ¼£ÅçºÌ¡Ê25ºÐ¡Ë¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢ÊÒÊý¤ÎÉ¡¤Î·ê¤Ç¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤ò¿á¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥À¡¼³¦¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÃÃÌêÅç¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÃÃÌêÅç¤Ï¡Ö±¦É¡¤Ç¥ê¥³¡¼¥À¡¼¡¢º¸É¡¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥«¡¢±¦Â¤Ç¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¢¸ý¤Ç¥Ô¡¼¥Ô¡¼¥é¥à¥Í¤òÆ±»þ¤Ë±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¡Ö¤¨¤¨¡Á¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡Á¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡4¤Ä¤Î³Ú´ï¤ò°ì¿Í¤Ç´°àú¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤ï¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢Á´Á³²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¢´é¤È¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£