¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤³¤¸¤é¤»¥Ï¥¹¥ー¤Î¶¶ÄÞ¥è¥¦¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢38ºÐ¤Ç·ëº§¡¢2025Ç¯8·î¤Ë40ºÐ¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÌµ»ö¤ËÇ¥¿±¤·¤¿¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¥¿±´ü´ÖÃæ¤Ï2ÅÙ¤âÆþ±¡¤¹¤ë¤Û¤É¼«¿È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¤¤¤¡ª¡×¤Þ¤ó´Ý¤Î¤ªÊ¢¤â½Ð»º¤Ï¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡Ê11ËçÌÜ/Á´11Ëç¡Ë
·ëº§¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÇ¥¿±³ÎÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«20%¤À¤Ã¤¿
¨¡¨¡ 2024Ç¯38ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤´·ëº§¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡§É×¤È¤ÏÈ¾Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë30Âå¸åÈ¾¡£¹âÎð½Ð»º¤È¸À¤ï¤ì¤ë35ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï·ëº§¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á·ëº§¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÇ¥³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»öÁ°¤ËÉÂ±¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬·è¤á¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤Ï·ëº§¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼£ÎÅ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿ÍâÆü¤ËÉÂ±¡¤Ë·ëº§¾ÚÌÀ½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢É×¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÇ¥¿±¤ä½Ð»º¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡§»ä¤âÉ×¤âÆÃ¤Ë·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë°Û¾ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÇ¯Îð¤¬ÍýÍ³¤Ç¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤Ï20%¡×¤È¤¤¤¦Äã¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÄã¤¤¤Î¤«¤È»ä¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¡Ö20¡ó¤â¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¿¿µÕ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£É×¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤³¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¼£ÎÅ¤ò¡©
¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ÈÏÃ¤·¤ÆºÇ½é¤«¤é¡¢Ç¥¿±¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¤è¤ê¹â¤¤¼£ÎÅÊýË¡¤ò»î¤¹¤³¤È¤Ë¡£¸²Èù¶À¤Ç³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀº»Ò¤òÄ¾ÀÜÍñ»Ò¤ËÃíÆþ¤¹¤ë¡Ö¸²Èù¼øÀº¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÌô¤äÃí¼Í¤Ç°é¤Æ¤¿Íñ»Ò¤òÍñÁã¤«¤éºÎ½¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍñ»Ò¤¬ÂÎ³°¤Ç¤¦¤Þ¤¯°é¤Ã¤¿¤é¡¢Àº»Ò¤òÍñ»Ò¤ËÃíÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤À¤È¼õÀºÎ¨¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º»ä¤ÎÍñ»Ò¤òºÎ¼è¤·¤Æ¤½¤ì¤ò°é¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¡£Ìô¤äÃí¼Í¤ÇÍñ»Ò¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆºÎ¼è¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¤½¤ÎÍñ»Ò¤¬¤Á¤ã¤ó¤È°é¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤¬¡¢ºÎ¼è¤«¤é¿ôÆü¸å¤Ë¥¢¥×¥ê¤ÇÆÏ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¹ç³Ê¡×¡ÖÉÔ¹ç³Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ìー¥¹¤Î·ë²Ì¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Íñ»Ò¤¬°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸²Èù¼øÀº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¥¿±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÊ¢ÄË¤äÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÇ¥¿±´ü´Ö
¨¡¨¡ ÉÔÇ¥¼£ÎÅÃæ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡§¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Íñ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¶ñ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÎÍñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤ËÄÌ±¡¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìë¶Ð¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
Àº¿ÀÅª¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó»²¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÍ½Áª¤È¡¢ÍñÁã¤«¤éÍñ»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºÎÍñ¤Î¼ê½Ñ¤ÎÆü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤â¤·¤¿¤¤¤·¡¢·èÄêÀï¤ÎÍ½Áª¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÎÍñ¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1¤«·î¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·î¤ÎÅØÎÏ¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÊý¤Î¿ÍÀ¸¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£
¼Â¤ÏÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁêÊý¤Î¥É¥¤¥Ä¤ß¤Á¤³¤Ë¤ÏÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤¤Ã¤ÆÁêÊý¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¼£ÎÅ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤é´èÄ¥¤ì¡×¤È¤³¤³¤í¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼ê½Ñ¤â·èÄêÀï¤ÎÍ½Áª¤â»þ´Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼ê½Ñ¤¬¸áÁ°Ãæ¡¢Í½Áª¤¬13»þÈ¾¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ê½Ñ¸å¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤¤¤Ç¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í½Áª¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÍ½Áª¤âºÎÍñ¤·¤¿Íñ»Ò¤â¤É¤Á¤é¤â¥À¥á¤Ç¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«¼ê½Ñ¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢Ç¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡§¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤³¤í¤Ë¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤È¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÊ¢ÄË¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ìô¤ò°û¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤Ç¤¤ë¸¡ºº¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç¥¿±¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é¤â»ä¤ÎÂÎÄ´¤ÏÍ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¸µµ¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬µß¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÂà±¡¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¥¿±6¤«·î¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤êµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢2½µ´Ö¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤ÙÊª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤â¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¸µµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÄÇ¥¿±¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç·ëº§¤äÇ¥¿±¤ÎÈ¯É½¤âÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ½Ð»º¤Ï½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡§½Ð»º¤â»º¸å¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¼«Á³Ê¬ÊÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÄêÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ØÄË¤¬Á´Á³Íè¤º¡Ä¡£·ë¶É¡¢1½µ´ÖÃÙ¤ì¤ÇÇË¿å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤»½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÇË¿å¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡Ö¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´»Ò¤Ç¡£ÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÆß¤¤ÄË¤ß¤Î¿ØÄË¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖÄË¤ß¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ò¤É¤â¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼þ¤ê¤Î½Ð»º·Ð¸³¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÄË¤ß¤Ê¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤¤¤³¤ß¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢24»þ´Ö¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¡¢»ä¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦»º¤Þ¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤°¤ËÊ¬ÊÚÂæ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬±¿°¤¯¡¢Î©¤Á²ñ¤¤½Ð»ºÍ½Äê¤À¤Ã¤¿É×¤¬°ì»þÅª¤Ë¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¬ÊÚÂæ¤Ç¡ÖÉ×ÂÔ¤Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤¬Ãå¤¯¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Þー¥ºË¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÊ¬ÊÚÂæ¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë·×²è½Ð»º¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯»º¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤¹¤°¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤ë»Ò¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÊì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¨¡¨¡ ½Ð»º¸å¤ÏÆþ±¡¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð»º¸å¤Ë»ä¤Î·ì°µ¤¬150¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÏ·ì¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»º¸å¥±¥¢¤â´Þ¤á¤Æ2½µ´Ö¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â½Ð»º¸å¤ËË¥¤Ã¤¿²ñ±¢Éô¤¬2²ó¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÊì¿Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£½Ð»º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÒµÜ¤¬Ç¥¿±Á°¤Î¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸å¿ØÄË¤â¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬È¿¹³´ü¤Î¤³¤í¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤´Î¾¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¶¶ÄÞ¤µ¤ó¡§Êì¤Ï20Ç¯Á°¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤äÈ¿¾Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½Ð»º¸å¤ËÉã¤«¤é»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÊì»Ò¼êÄ¢¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊì¤¬»Ä¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥â¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤ë¤ÇÊì¤«¤é¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ä
¸½ºß¤Ï·ëº§¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·ëº§¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»Å»ö¤äÀ¸³è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¡£·ëº§¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¹¬¤»¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ò°æÌÀ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¶¶ÄÞ¥è¥¦¥³