【Amazonセール】Wacomの液晶タブレットやペンタブレットがセール価格で販売！
【Amazonセール：Wacom】 実施期間：10月4日0時～10月10日23時59分
ワコム 液タブ Wacom Cintiq 22 FHD ブラック アマゾンオリジナルデータ特典付き
Amazonは、Wacomの液晶タブレットやペンタブレットを中心としたセールを実施している。実施期間は10月4日0時より10月10日23時59分まで。
セールの対象となるのは、「Wacom Cintiq 22 FHD」や「Wacom Cintiq Pro 27」、「Wacom 13.3インチ 液タブOne」など。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。【ラインナップ（一部）
ワコム 液タブ 液晶ペンタブレット 27インチ Wacom Cintiq Pro 27 オリジナルカスタムブラシセット ブラック
Wacom(ワコム) 13.3インチ 液タブOne 液晶ペンタブレット 13 touch オリジナルカスタムブラシセット