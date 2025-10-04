ワコム 液タブ Wacom Cintiq 22 FHD ブラック アマゾンオリジナルデータ特典付き

Amazonは、Wacomの液晶タブレットやペンタブレットを中心としたセールを実施している。実施期間は10月4日0時より10月10日23時59分まで。

セールの対象となるのは、「Wacom Cintiq 22 FHD」や「Wacom Cintiq Pro 27」、「Wacom 13.3インチ 液タブOne」など。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ワコム 液タブ 液晶ペンタブレット 27インチ Wacom Cintiq Pro 27 オリジナルカスタムブラシセット ブラック

Wacom(ワコム) 13.3インチ 液タブOne 液晶ペンタブレット 13 touch オリジナルカスタムブラシセット