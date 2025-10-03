Î©²Ö¹§»Ö»á¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡× ²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤¬É´ÅÄ¾°¼ù»á¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤Ë¶ì¾Ð
¡¡£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÊ¬ÎöÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¼éÅÞ¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·½°±¡µÄ°÷¤ÏÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤ò°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤È¶¼Ç÷¤ÎÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££´·î¤ËµÄ°÷²ñ´ÛÆâ¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢É´ÅÄ»á¤¬²ÏÂ¼»á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¬²¥¤Ã¤¿¤é»à¤Ì¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ÏÂ¼»áÂ¦¤ÏºòÆü¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î©²Ö»á¤Ï¡Ö¼õÍý¤Ï¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÊË¡¤¬²ðÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÎØ¤â¤á¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡×¤ÈÉ´ÅÄ»á¤È²ÏÂ¼»á¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢à¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ïá¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ë¶á¤¤ÃÝ¾åÍµ»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬Àè·î¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤«¤é¤ÎÎ¥ÅÞ¤òÉ½ÌÀ¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿½°±¡µÄ°÷£³¿Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ò¸«±Û¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£²ÏÂ¼¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤Æ³°¤ì¤¿¤Î¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¡£·ì¤¬½Ð¤¿¤È¤«¹üÀÞ¤·¤¿¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤¬¡Ä¡×¡ÊÎ©²Ö»á¡Ë
¡¡£Î£È£ËÅÞ¤Î¤ª²ÈÁûÆ°¤Ç¤ÏÎ©²Ö»á¤Ï¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Î¸¢Íø¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤òÄóÁÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤Ê¡¢»ÄÇ°¤À¤Ê¤È¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£¥¦¥Á¤ÎÊý¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤½¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾ÅÞ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¥¦¥Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤È²ü¤á¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£