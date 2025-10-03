猫にとって体をぐぐっと伸ばす行為は日常茶飯事の動作。しかし、ふとした瞬間に思わぬ一面が垣間見えることも。今回ご紹介する猫ちゃんも、普段通りに体をぐっと伸ばしただけなのですが、飼い主さんも驚くような事態に！

投稿はX（旧Twitter）にて、24.7万回以上表示。いいね数は1.4万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「胴なってるんスかこれ？w」「のび～るちゃん」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：猫が『伸び～』とした瞬間…飼い主さん驚きの『とんでもない変化』】

伸びたらねこ長かった

今回、Xに投稿したのは「リア@サイベリアン」さん。登場したのは、猫のリアちゃん。サイベリアンの女の子です。

ある日、リアちゃんはお家でのんびりと過ごしていた模様。そのとき、気持ちよさそうに体をぐぐっと伸ばしたそうです。何の変哲もない仕草ですが、その瞬間に飼い主さんの目に映ったのは予想以上に変化したリアちゃんの姿だったそうです。

飼い主さんが驚いた、リアちゃんの変化。それは、思っていた以上に胴体が長かったこと。ぐいっと伸びたリアちゃんの体が、思っていた以上に長く見えたそうです。たしかに投稿されたリアちゃんの姿は思っている倍くらい体が長い気がします。猫の体って意外と伸びるんですね。

胴体がやたらと長かったリアちゃんにX民たちも注目

ぐぐっと体を伸ばしたら思った以上に胴体が長かったリアちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「胴長美人」「長いですよね」などの声が多く寄せられていました。中には「もののけ姫」に登場するシシ神様みたいに見えた方も。そう言われるとたしかに似ている気はします。

Xアカウント「リア@サイベリアン」では、猫のリアちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いリアちゃんの投稿はいつ見ても癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「リア@サイベリアン」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。