NTT東日本とNTT西日本は、加入電話と加入電話・ライトプランの回線使用料を2026年4月利用分から値上げする。

2026年4月分の月々の利用料金が、住宅用の場合は一律で220円/月、事務用の場合は330円/月とそれぞれ値上げされる。電話の利用にはひとつの番号につきユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料が別途発生する。

住宅用の加入電話のうち、3級取扱所の場合は現行の1870円/月から2090円/月に、1級取扱所のプッシュ回線の場合、1760円/月から1980円/月に値上げされる。同じく、加入電話・ライトプランのうち、3級取扱所の場合は、2145円/月から2365円/月に、1級取扱所のプッシュ回線の場合は2035円/月から2255円/月に値上げされる。

加入電話

加入電話・ライトプラン

加入電話は利用者の減少が進む一方、物価高騰や設備の老朽化など保守・修理費用の増加などでコストがかさむなど維持が難しくなっており、回線使用料の値上げに至った。今後、メタル回線の加入電話は2035年ごろを設備の維持限界として、光回線やモバイル回線を用いた設備に代替される見込み。