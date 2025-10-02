10月1日、『うる星やつら』『らんま1/2』などで知られる漫画家・高橋留美子の公式Xが更新された。同日発売の『週刊少年サンデー』本誌で、新垣結衣と対談したことを報告。今回2人の対談が実現したのは、新垣が高橋による漫画『らんま1/2』の実写ドラマで主演を務めた縁によるものだ。

【写真】「アラフォーとは思えない」ガッキーの“金髪ショート”姿

『らんま1/2』ではヒロインを熱演

2011年に放送されたドラマ『らんま1/2』（日本テレビ系）は、水をかぶると女に変身してしまう青年・早乙女乱馬とヒロインの天道あかねを軸に、様々なドタバタ劇が繰り広げられる作品。原作を生かしたオリジナルストーリー展開と、賀来賢人や夏菜などの豪華なキャスト陣が話題となった。新垣は同ドラマで、ヒロインの天道あかねを熱演している。

「今回の対談は、日本テレビ系のアニメ『らんま1/2』の第2期が10月4日から放送・配信されることを記念したスペシャル対談です。新垣さんは、実写ドラマに出演した際に高橋先生と顔を合わせていますが、対談するのは初めて。ドラマ撮影のとき以外は接点のなかった2人ですから、実に14年ぶりの再会です。対談で新垣さんは、ドラマ撮影当時の思い出話や作品への思いを熱く語っていました。ドラマ化から長い時が経っても、新垣さんの作品愛は相変わらずのようです」（芸能ライター）

高橋の公式Xは、新垣と高橋の2ショット写真も投稿。ネット上では、高橋の貴重な近影に驚きの声が上がった。同時に、隣で笑顔を見せる新垣の姿にも大きな反響が。

「時を止めてる？」新垣の近影に驚き

写真の中の新垣は、ばっさりと短いショートヘアに黒のトップス姿。髪色は金髪といえるほど明るく、顔の輪郭をくっきりと強調していた。彼女の姿に、加齢による多きな変化は見られない。これにはネット上で、

《久々に見たガッキーの髪が短いんだけど！》

《歳を重ねたはずなのに全然変わってない！》

《とても37歳のアラフォーとは思えない…》

《髪が長くても短くても似合ってるのは本当に可愛いんだろうな》

《らんまやってた2011年から時を止めてる？かわいいままなんだが？》

などといった絶賛と驚きの声が続出した。

「ドラマ撮影時、あかねがショートヘアのキャラクターということで、新垣さんは役作りとして髪を25cmもカットしました。あかねを演じた際の髪は暗い色で対談時は金髪でしたが、ショートヘアと高橋先生という要素から、あかねを演じていた頃の新垣さんを思い出した人は多かったようです。ドラマ当時、新垣さんは23歳。14年前から外見の印象が変わらないというのは、確かに衝撃的です。高橋先生も対談のなかで、新垣さんに《全然変わらないですね》と声をかけていましたが、これは心からの感想だったのではないでしょうか」（前出・芸能ライター）

14年前から変わらない美貌を誇る新垣。今からもう一度あかねを演じても違和感がないかも!?