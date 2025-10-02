Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬»ØÅ¦¡ª¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¹½¿Þ¤òË½¤¯¡Ø10/4¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ªº£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
YouTubeÆ°²è¡Ø10/4¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ªº£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç¡¢Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬ÁíºÛÁª¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÀ¸³èËÉ±Ò¤ÎÍ×ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£Ä»³¤»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁªµó¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÆÃ¼ì¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í×¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÁªµó¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ¸«È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ©ÅÙ¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÎ¨Ä¾¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¸½¾õÇ§¼±¤ÏÌÀ²÷¤À¡£Êª²Á¤Ï¾å¾º¤·Â³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Áý¤Ç¼ê¼è¤ê¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¡£²È·×ÃùÃßÎ¨¤Ï2020Ç¯¤Î13.1¡ó¤«¤éÄã²¼¤òÂ³¤±¡¢2023Ç¯¤Ï0.1¡ó¡£Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢Ç¯´Ö¤ÎÃùÃß¤¬Ìó5,000±ß¤Ë¤Þ¤ÇºÙ¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ô»ú¤ÇÄ¾»ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²È·×¤ÎÍ¾ÎÏ¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬¤ï¤«¤ë¡£
À¯ºöÌÌ¤Î°µÎÏ¤â¶ñÂÎÅª¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢½µ20»þ´Ö°Ê¾å¤Î½¢Ï«¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤¬¹¤¬¤ë¡£»þµë1,100±ß¤Ç½µ20»þ´ÖÆ¯¤¯¤È·î¼ý¤ÏÌó88,000±ß¤À¤¬¡¢²ÃÆþ¤ÇÌó13,000±ß¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¡¢¼ê¼è¤ê¤ÏÌó75,000±ß¤Ø¡£¼ÂÆ¯¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¼ê¼è¤ê¤ÏÌó15¡ó¸º¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤Î¾å¸Â¤¬·îµë75Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¹â½êÆÀÂÓ¤âËè·îÌó9,100±ß¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó100,000±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤ò¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ø²ó¤¹¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉéÃ´¤ÈµëÉÕ¤ÎÀ°¹çÀ¤Ëµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ä»³¤»á¤Ï¾®Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë100Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¤Î´ú¤Ï·Ç¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¶ñÂÎºö¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¤òÈãÈ½Åª¤ËÉ¾²Á¡£°ìÊý¤Ç¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¹ñÌ±»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁíÍýÂç¿Ã¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¹½¿Þ¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÎäÀÅ¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£¸°¤ÏÀ©ÅÙ¤À¡£
ÁíºÛÁª¤Ï2ÃÊ³¬¹½À®¤Ç¡¢1²óÌÜ¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷É¼¡×¤È¡ÖÅÞ°÷É¼¡×¤ò1ÂÐ1¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£¿Í¿ô¤Ç¤ÏÅÞ°÷¤¬°µÅÝÅª¤Ç¤â¡¢½¸·×¾å¤ÏµÄ°÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈÆ±³Ê¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡ÖµÄ°÷Ìó300É¼¡×¤È¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½47É¼¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÅÞÆâÎÏ³Ø¤¬·ëÏÀ¤òº¸±¦¤·¤ä¤¹¤¤¡£¹ñÌ±¿Íµ¤¤È·ë²Ì¤¬ÐªÎ¥¤·ÆÀ¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡£Ä»³¤»á¤Ï3ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£Âè1¤Ë¡¢¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤ÎÅêÉ¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç°Õ»×É½¼¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£Âè2¤Ë¡¢À©ÅÙ¤äÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¥ëー¥ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¡£ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Âè3¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤òÀ¸³èËÉ±Ò¤Î´ðÁÃ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¹ñ¤ÎÊÑ²½¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ïº£Æü¤«¤éÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢²È·×ÃùÃßÎ¨¤Î¿ä°Ü¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ä¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÉ¼¤Î¥«¥¦¥ó¥ÈÊýË¡¤ò¶ñÂÎÎã¤Ç¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À©ÅÙ¤Î¤É¤³¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤«¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È²È·×¤Î¼é¤êÊý¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍ±×¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£Êª²Á¹â¤È¼ê¼è¤ê¸º¤ÎÃæ¤ÇÀ©ÅÙÍý²ò¤ÈÀ¸³èËÉ±Ò¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
