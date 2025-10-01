9月上旬、東京・麻布十番のビルでオフィスカジュアル姿の波瑠を発見。テキパキと電話をする様子はキャリアウーマンそのものだ――。

「10月から放送されるドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の撮影ですね」と語るのは制作会社関係者だ。

「波瑠さんと川栄李奈さんのW主演です。波瑠さんが演じるのは東京大学を卒業後、大手商社に就職したエリート。転職活動がうまくいかない時に出会ったのがベンチャー企業の社長を演じる川栄さん。

シングルマザーでベンチャー企業の社長役の川栄さんは、愛娘のために小学校受験を決意しますが、高卒で元ヤンキーという属性と仕事との両立の困難から『代わりに母親役をしてほしい』と波瑠さんに依頼することで物語が始まります。

この日の撮影は波瑠さんが川栄さんを出迎えるシーンで、ふたりともセリフに詰まることもなく順調に撮影が進みましたよ。共演者には田中みな実さんや野呂佳代さん、Snow Manの向井康二さんがいます」

TBSドラマに6年ぶりの出演で主演を務める波瑠だが、9月には思わぬことで注目される事態となった。かつて一部で交際が報じられた坂口健太郎のスキャンダルが報じられたのだ。9月10日の『週刊文春 電子版』で、坂口は3歳年上のヘアメイクとの4年間にわたる熱愛とともに、同時期に永野芽郁とも交際し“泥沼三角関係”にあったという衝撃的事実が明らかになった。

「坂口さんと波瑠さんは2015年に交際が報道されていますが、本人たちは互いに『友達』として否定しています。そして『文春』に報じられた坂口さんの交際相手は、波瑠さんのヘアメイクを担当していたのです。『文春砲』に波瑠さんも驚いたのではないでしょうか」

波瑠の胸中やいかに……。