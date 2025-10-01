6月26日に発売された柴崎友香さんの最新小説『帰れない探偵』（税込み定価2035円、講談社社提供）を、好書好日メルマガ読者10名様にプレゼントします。

刊行直後より重版が続き、早くも「2025年の必読作」という呼び声も出ている本作。

『寝ても覚めても』で野間文芸新人賞、『春の庭』で芥川賞、『続きと始まり』で谷崎潤一郎賞を受賞した、柴崎友香さんによるまったく新しい「探偵小説」です。

探偵小説好きの読者から海外文学好き、純文学好きの読者まで幅広い方々に好評です。

あらすじ

今から十年くらいあとの話――。「世界探偵委員会連盟」に所属する「わたし」は、ある日突然、探偵事務所兼自宅の部屋に帰れなくなった。急な坂ばかりの街、雨でも傘を差さない街、夜にならない夏の街、太陽と砂の街、雨季の始まりの暑い街、そして「あの街」の空港で……「帰れない探偵」が激動する世界を駆け巡る。

推薦コメントは斎藤真理子さんです。

締め切りは2025年10月21日（火）正午。

ご応募には「好書好日」メルマガへの登録が必要です（無料）。以下の応募フォームからご登録いただけます。

ご応募はこちら

著者プロフィール

柴崎友香（しばさき・ともか）

1973年、大阪府生まれ。99年「レッド、イエロー、オレンジ、オレンジ、ブルー」が文藝別冊に掲載されデビュー。2007年『その街の今は』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、織田作之助賞大賞、咲くやこの花賞、10年『寝ても覚めても』で野間文芸新人賞、14年「春の庭」で芥川賞、24年『続きと始まり』で芸術選奨文部科学大臣賞、谷崎潤一郎賞を受賞。その他の小説に『パノララ』『かわうそ堀怪談見習い』『百年と一日』『遠くまで歩く』など多数。エッセイに『よう知らんけど日記』『大阪』（岸政彦との共著）などがある。