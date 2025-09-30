¡Ö½Ï½÷´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¾®ÅèÍÛºÚ¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤ä·é¤¤¡×±£¤µ¤Ê¤¤ËËþ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÖÂçÃÀ¤Ê¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¡¢9·î28Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤Î¡È¤à¤Á¤à¤Á¡ÉËËþ¥Ü¥Ç¥£
º£¤ä¼Â¶È²È¤Î¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¡×
¡¡¾®Åè¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØROSIER by Her lip to¡Ù¤¬¤³¤ÎÆü3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ÀÖ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾®Åè¤Ï¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¡¢¡Ô½÷À¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µAKB48¤Î¡Ø¿À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¤¢¤ë¾®Åè¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºßÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤âÀä¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÂ¨´°Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£º£¤äÈà½÷¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Åè¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢·×7Ëç¤â¤Î²¼Ãå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¡¡¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¿§¤Î¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ä¡¢¹õ¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤Ï¡¢¿§µ¤¤â¤¢¤ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¶»¸µ¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÂçÃÀ¤ËÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¸¤Ï¤ë¤Î¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢ÆùÉÕ¤¤Î¤¢¤ë¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥À¥à¤À¤Í¡Õ
¡Ô½Ï½÷´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Õ
¡Ô¤³¤¸¤Ï¤ëÁé¤»¤ëµ¤¤Ê¤·¡©¤Ê¤ó¤«Ç÷ÎÏ½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¡Õ
¡Ô¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤í¤½¤íÏª½Ð¤Ï¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡¡¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¾®Åè¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¤Î¡È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡É¤¬Ì¥ÎÏÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¡£°ì»þ´ü¤Ï¡¢½÷À¤¬Æ´¤ì¤ë¡ØÉ±¥Ü¥Ç¥£¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¡Øanan¡Ù¤Ê¤É½÷À»ï¤ÎÉ½»æ¤ò²¿ÅÙ¤â¾þ¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ô»ä¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Õ¡Ô¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡Õ¤È¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ô¤³¤Î¤ªÊ¢¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÃËÁ°¤À¤ï¡Õ¡Ô¤â¤¦·é¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤È´¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤µ¤¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»×¤ï¤Ì¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»º¤à¤Î¤«¤â¡©