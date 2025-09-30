グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、プレストとルースがひとつになった2in1タイプのセッティングパウダー『Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo』を発売中。

■フェイスパウダー

きめ細かい粉質で毛穴をぼかし、リフトアップしたような印象を演出。プレストパウダーは密着感と引き締め感をプラスし、ルースパウダーは光を均一に反射してなめらかな肌へ。

ケース内部には新設計のメッシュを採用し、粉を取りすぎず簡単に美しい仕上がりを叶えてくれる。

■商品情報

SHEIN JAPAN 株式会社

Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo全3色／各 ￥1,384（税込）

Bubblegum：ピンク系、血色感をプラス

Banana：イエロー系、くすみを補正

Translucent：透明タイプ、自然な仕上がり