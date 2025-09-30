SHEGLAM、秋肌を美しく仕上げる新作セッティングパウダー「Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo」が登場！
グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、プレストとルースがひとつになった2in1タイプのセッティングパウダー『Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo』を発売中。
■フェイスパウダー
きめ細かい粉質で毛穴をぼかし、リフトアップしたような印象を演出。プレストパウダーは密着感と引き締め感をプラスし、ルースパウダーは光を均一に反射してなめらかな肌へ。
ケース内部には新設計のメッシュを採用し、粉を取りすぎず簡単に美しい仕上がりを叶えてくれる。
■商品情報
SHEIN JAPAN 株式会社
Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo全3色／各 ￥1,384（税込）
Bubblegum：ピンク系、血色感をプラス
Banana：イエロー系、くすみを補正
Translucent：透明タイプ、自然な仕上がり