【ポップマート】抽選による整理券での入店レポート！ラブブの在庫、人気商品は？《渋谷PARCO店》

日本でも大人気の中国のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」。直営店は連日行列で、一部の日時には入店整理券（事前抽選制）が配布されています。

2025年9月現在、「LABUBU（ラブブ）」をはじめとする「THE MONSTERS」シリーズのぬいぐるみ商品などの人気商品は、整理券の対象時間に販売しているため、欲しい人はまず整理券を入手する必要があります。

筆者は、9月下旬に「渋谷PARCO」（渋谷区宇田川町15-1）の5階にあるショップの整理券をゲットしました。

はたして目当てのラブブはゲットできたのか......？

その日の体験を紹介します。

ぬいぐるみ系は購入制限あり

ポップマートの事前抽選による入店整理券は当選した番号によって、入店できる時間が割り振られています。渋谷PARCO店は11時営業開始で、記者は2枠目の11時30分からの入店整理券が当たりました。

5階の店舗横に並び、入店整理券のQRコードと、顔付き身分証明書（マイナンバーカードなど）のチェックをされました。入店前に、購入制限のある商品を説明されました。

この日、ぬいぐるみ系商品は8種在庫がありました。レジにて注文・購入できるため、ほとんどの人は入店後レジに直行していました。

＜ブラインド形式のぬいぐるみペンダント＞

・THE MONSTERS Exciting Macaron ぬいぐるみシリーズ

・THE MONSTERS Have a Seat ぬいぐるみ シリーズ

・THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント

＜単品のぬいぐるみペンダント／イヤホンケース＞

・THE MONSTERS Let's Checkmate ぬいぐるみペンダント

・THE MONSTERS FALL IN WILD ぬいぐるみペンダント

・THE MONSTERS Wacky Mart シリーズ イヤホンケース

3種のうち、1種のみ購入可能でした。

＜ビッグサイズのぬいぐるみ（ジモモ）＞

・THE MONSTERS ANGEL IN CLOUDS ぬいぐるみ

・THE MONSTERS I FOUND YOU ぬいぐるみ

2種のうち、1種・1個のみ購入可能でした。

ほか「THE MONSTERS PIN FOR LOVE アルファベットペンダント N-Z」の在庫もあり、アソート購入も可能でした。

また、レジでは「SKULLPANDA（スカルパンダ）」シリーズの人気商品「You Found Me! シリーズ ぬいぐるみペンダント」と「Lazy Panda ぬいぐるみペンダント」もあり、こちらは購入制限なしでした。

ビッグサイズのぬいぐるみが大人気！

筆者が会計の列に並んでいる最中に、ジモモのぬいぐるみ2種が品切れとなりました。

全長約58cmのビッグサイズです。どちらも2万円超えとポップマートの中でも高額商品ではありますが、狙っている人は多いようです。

ジモモのぬいぐるみ狙いなら、かなり早い整理番号が当たらないと難しいかもしれません。

ぬいぐるみペンダントとイヤホンケースの在庫は、2枠目の時点では潤沢そうに見えました。

「ひとり1会計のみ」「並びなおし禁止」のアナウンスがあったので、店内に陳列されている商品も見たい人は、レジへの列に並ぶ前にチェックしましょう。

この日は、人気商品の「SKULLPANDA L'impressionnisme シリーズぬいぐるみペンダント」がありましたよ。ラブブ狙いではない人は店内もぜひチェックしてほしいです。

ポップマートの直営店は渋谷にもう1店舗「MAGNET by SHIBUYA 109」もあります。筆者はMAGNET店にも入店したことがありますが、PARCO店のほうが売り場面積も広く、品ぞろえが充実しているように感じました。商品の入荷は運次第なところもありますが、いろんな商品を見たい人は渋谷PARCO店をおすすめします。

（C）POP MART ＆ How2work Limited & Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）