【スープストックトーキョー】秋限定♡フェルメール＆ゴッホの芸術スープ登場

芸術の秋にぴったりなスープが、スープストックトーキョーから期間限定で登場します。2025年9月29日（月）～10月24日（金）の間、外食店舗（一部店舗を除く）で「フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ」と「ゴッホの玉葱のスープ」を販売。絵画からインスピレーションを得た味わいは、心まで満たす特別な一杯です。

フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ

白いミルクスープにゴーダチーズが溶け込み、胡桃とレーズンのパンが添えられた「フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ」は、17世紀のオランダ絵画から着想を得た人気の一品。

マスタードソースが加わることで爽やかな酸味がアクセントに。毎年心待ちにするファンが多く、＋100円での提供となっています。

ゴッホの玉葱のスープ

「ゴッホの玉葱のスープ」は、玉葱の力強い生命力をイメージして誕生。飴色になるまで炒めたソテーオニオンにパンを加えてとろみをつけ、とろけるチーズをのせたオニオングラタン風です。

ゴッホの絵画の世界を食で楽しむ特別な体験は、この時期だけの贅沢♡

芸術と味覚を楽しむ秋限定スープ♡

スープストックトーキョーが贈る秋限定の「フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ」と「ゴッホの玉葱のスープ」は、アートと食が交差した唯一無二の味わいです。

2025年9月29日（月）～10月24日（金）までの期間限定販売で、数量限定のため早めの来店がおすすめ。芸術に触れるように味わう一杯で、秋のひとときを心豊かに過ごしてみませんか♪