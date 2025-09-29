この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル』が更新され、動画タイトル【大人気Web相談】利用者のリアルな声！私と1対1でお話ししましょう！（お手紙シリーズ）で、12人産んだ助産師HISAKOさんが自身のweb相談サービスについて熱く語った。



HISAKOさんは「日々、私のところにはたくさんのお手紙、ありがとうございます」と感謝を述べつつも、「すぐに返事を返してほしいという内容も多く、YouTube動画として配信するにはどうしても時間がかかってしまう」と悩ましさを明かす。手紙による相談には限界があるとし、「内容によっては、一対一のZoom相談『web相談』の方が早く、詳細に答えられる」とそのメリットを強調した。



実際にweb相談を利用したママから届いた手紙では、「流産や不育症の悩み、兄弟の妊活へ踏み出せなかった葛藤」「よく言えば、もっと早く相談していれば、妊活をもっと早く始められたかもしれません」など切実な思いがつづられていた。HISAKOさんは「私の本音、直感をそのまま伝えるスタイルです。本気で答えます。嘘偽り、オブラートに包みません。直球を投げます」と動画内で自身の相談スタイルを説明。



「誰に相談をしてもやんわりした答えしか返ってこなかった」というママも、「自分のお母さんのようにズバズバ分析してくれた」と涙ながらに感謝していたという。「web相談はガチ推しですって言ってくださる方は本当に多い。みんな“もっと早く話せば良かった”って100パー言います」と自信をにじませた。



また、HISAKOさんは助産師領域以外にも女性としての生き方や発達相談など相談内容が多岐にわたっているとし、「本音で向き合い、その場でぶわーっと分析します」と語った。「私はあなたたちに幸せになってもらいたいから、私が個人的に感じた直感をそのまま伝える」とこだわりも。



「私の魅力は、誰が何と言おうとこのスタイル」と断言し、「一度喋ってみませんか？きっと“話して良かった”と言わせてみせます」とweb相談の利用を改めて推奨。動画の最後も「HISAKOと近づいてみませんか？」と呼びかけ、「ごり押しでした！」と笑顔で締めくくった。