¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¡°¦¼Ö¤¬¡ÈÄË¼Ö¡É¤ËÊÑ¿È¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÈï³²¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤è¡×¡Ö¿Í¤ÎÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ë²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡×»ëÄ°¼ÔµñÈÝ´¶
¡¡9·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³Î´ÈÏ¤Î°¦¼Ö¤¬¡ÈÄË¼Ö¡É¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢ÃÝ»³¤µ¤ó¤Ï½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡ËÀ¸½Ð±é¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¹õ¤¤¹âµé¼Ö¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÝ»³¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê5»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¥Ë¥»ÆÃÈÖ¼ýÏ¿¤ò´ë²è¤·¡¢ÃÝ»³¤µ¤ó¤ò¶ÉÆâ¤ËÂ»ß¤á¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥×¥í¤Î¶È¼Ô¤¬¼ÖÂÎ¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¡¢Å·°æ¡¢¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î5²Õ½ê¤Ë´°àú¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÊÑ¿È¤·¤¿°¦¼Ö¤Ï¡¢À©Éþ»Ñ¤ÎÃãÈ±Èþ¾¯½÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢¡Ö¤¿¤«¤Î¤ê ¤À¤¤¤¹¤¡×¡ÖËÜÅö¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è ¥Ï¥ï¥¤¤ËÊÌÁñ¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ°¦¼Ö¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ÃÝ»³¤µ¤ó¤Ï´°Á´¤ËÀä¶ç¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¡¼¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç³«¾û¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤¦¤ï³«¤¯¡ª¤ª¤ì¤Î¤À¡ª¡Ù¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¡Ø¥À¥á¤À¤í¡ª²¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Î¤è¡ª¡Ù¡Ø¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤À¤í¡ª¡Ù¡Ø°ìÈÖ¥Ä¥é¤¤¤ï¡¢º£¤Þ¤Ç¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡·ë¶É¡¢1½µ´Ö¤½¤Î¡ÈÄË¼Ö¡É¤Ç»Å»ö¸½¾ì¤ò²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÝ»³¡£Íâ½µ¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡ÙÀ¸½Ð±é¤Î´Ö¤Ë¶È¼Ô¤¬ºÆ¤Ó°¦¼Ö¤ò¸µÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ëºî¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¢¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Èþ¾¯½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¡¼¥ë¤À¤±¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÇí¤¬¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏX¾å¤ÇÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¼Ö¤¬ÄË¼Ö¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤Ï¡Ä¡Ä¤ä¤ê²á¤®¤À¤è ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤«¤ó¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý¿Í¤À¤«¤é¤Ã¤Æ»äÊª¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¤³¤¦¤æ¤¦ÈÖÁÈ¤Þ¤¸¤Ç½ª¤ï¤é¤ä¡¢ÉÔ²÷¤ÎÀäÄº¤À¡Õ
¡Ô¼Ö¹¥¤¤È¤·¤Æ ¥É¥Ã¥¥êGP¤ÎÃÝ»³¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤òÄË¼Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¥É¥Ã¥¥ê¾Ð¤¨¤Ê¤¤ ¿Í¤ÎÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ë²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡Õ
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ÖÃÝ»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ø²¶¤Î¤³¤Î¿È¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥â¥Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤ÈÃ²´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê°¦¼Ö¤ò²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥×¥í¤Î¶È¼Ô¤¬¥·¡¼¥ë¤òÇí¤¬¤¹Éüµìºî¶È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬¥¤¥¿¥º¥é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÝ»³¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼Ö¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢°¦¼Ö¤¬¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö8·î¤Ë¤Ï¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬ºä¾åÇ¦¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤òÍÂ¤«¤Ã¤ÆÆ¨¤¬¤¹¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¸ª¤òÄÏ¤ó¤Ç´é¤ËÂçÎÌ¤Î±ÕÂÎ¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¡ØÉÃ¤Ç¤²¤í¤Ã¤¯¤Þ¤¯¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë»³ËÜ¹À»Ê¤µ¤ó¤¬±ÕÂÎ¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¹üÀÞ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£»ö¸Î¸å¤â²þÎÉ¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬ÃâÂ©¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡Ø¤ä¤ê¤¹¤®¡Ù¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Â³½Ð¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï°ÂÁ´À¤äÎÑÍýÌÌ¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë´ë²è¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬¿´¤«¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥Ã¥¥ê¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£