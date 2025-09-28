°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¥í¥±¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×Àä¶«±éµ»¡ÄÂç³ØÂ´¶È¹µ¤¨Ë¬¤ì¤ë¡ÈÅ¾µ¡¡ÉÀ¯³¦¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬
¡¡9·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥í¥±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡£¸«¤ë¤«¤é¤Ë¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¼Ä®¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢°²ÅÄ¤µ¤ó¤È²¬»³Å·²»¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°û¿©Å¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿°²ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡ØÅìµþ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡Ù¤È¶«¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¬»³¤µ¤ó¤â¡Ø¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶á¤¯¤Î½»Ì±¡Ë
¡¡»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÊÒÁÛ¤¤¡Ù¡£À¹²¬»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ¥°á¡Ê°²ÅÄ¡Ë¤¬¡¢ÎÙ¤Ë½»¤àÆ¦ÉåÅ¹¤ÎÂ©»Ò¡¦·òÆó¡Ê²¬»³¡Ë¤ËÊÒÁÛ¤¤¤ò¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Í¥°á¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢½¢¿¦¤¹¤ëÇ¯Îð¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤±¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë2026Ç¯¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë°²ÅÄ¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡¡2007Ç¯¡¢3ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿°²ÅÄ¤Î·ÝÎò¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë18Ç¯¡£21ºÐ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÈà½÷¤È°ìÅÙ¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê°Â¿´´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤í¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤í¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤Ê¤ê¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÉôÊ¬°Ê³°¤âÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶¦±é¼Ô¤¬¥»¥ê¥Õ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ýÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ»¶Ú¤òÎ©¤Æ¤ÆÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¿Íºà¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÈà½÷¤Ï¡¢²¸¤Ë¤¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äCM¤Ê¤É¤Ç¡¢´é¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É»Å»ö¤¬¹¥Ä´¤Î°²ÅÄ¤À¤¬¡¢Âç³ØÂ´¶È¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤éÎ¾¿Æ¤Î°Õ¸þ¤Ç¤Ä¤Í¤Ë³Ø¶ÈºÇÍ¥Àè¤Ç¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏÈà½÷¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÍÄ»ù¶µ¼¼¤¬Á°¿È¤Ç¡¢³Ø¶ÈÌÌ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë³Ø¹»¤Î²ÝÂê¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®ÀÓ¤ÏÍî¤Á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢16Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿³Ø¶ÈÀ¸³è¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢Èà½÷¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£³Ø¶ÈÂè°ì¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥Ò¥í¥¤¥ó½¢Ç¤¡¢¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°²ÅÄ¤¬¸½ºß¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢À¯³¦¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤¬25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Í¶¤¤¤Ï¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ç¿ÍË¾¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤ê¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿Ê³ØÀè¤Î³Ø²Ê¤Ï¡¢¾Íè¤ò¸«±Û¤·¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä?