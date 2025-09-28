デザイナーさん（空間デザイナー）「貯金はゼロ」好きな仕事に全力投球の25歳が語る“人生アドバイス”
動画「イケメンデザイナーにインタビュー」では、25歳の空間デザイナーとして活躍するデザイナーさんが登場。彼が自身のキャリアやお金事情、仕事に対する思いについて率直に語った。
現在はカフェやオフィス、そして最近ではサウナの空間デザインを多く手掛けているというデザイナーさん。代表作としては、国立の明治公園にできたサウナ「トトパ」の内装を担当したことも明かした。
気になる給与については「お給料はそんなですけど、29万ぐらい額面です」とリアルな数字を吐露。仕事に就いたきっかけとしては「もともと建築系の大学通っていて、この職業に興味があった」とし、夢を持って飛び込んだ現在、「打ち合わせにしても何にしても毎日楽しいです」と充実した表情を見せた。
デザインの際に心がけていることを問われると、「デザインだけじゃなくて、お客さんの立場とかになったときに、どうしたら楽しんでもらえるかみたいなところとか、考えるようにはしてます」とこだわりを語っている。
多忙な日々については「時間で言うと、だいたい10時とかに出てきて、23時やら終電やらっていうのが、最近は普通かなという感じです」と明かし、仕事のやりがいとともに過酷な一面も伝えた。
一方、貯金については「貯金はゼロです」と潔く宣言。「貯金は何に使うんですか?」との質問には「分かんないですけど、飲み行ったり、溜まってることはないです」と飾らない姿を見せた。
最後にこれから建築系を目指す人へのアドバイスを求められると、「自分が好きなとこに思うまま飛び込んでみたらいいと思います」と前向きなメッセージで動画を締めくくった。
