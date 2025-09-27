¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¤Î¼çÍ×¥°¥ì¡¼¥ÉÅ°Äì¹Í»¡¡Ú¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉVS¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ ½©¤Î¼ñÌ£¥â¥ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡Û
¡Ú¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉVS¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ ½©¤Î¼ñÌ£¥â¥ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡Û
½é¿´¼Ô¤«¤é¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¤Þ¤Ç¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¥¬¥ó¥×¥é¡£º£²ó¤Ï¼çÍ×5¼ïÎà¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò²þ¤á¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡ª
º£Ç¯¤ÇÃÂÀ¸45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¬¥ó¥×¥é¡£¤½¤ÎÎß·×½Ð²Ù¿ô¤Ï2024Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç8²¯¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
EG¤äRG¡¢PG¤Ê¤É¥¬¥ó¥×¥é¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤³¤È¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÎÆñ°×ÅÙ¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÀº¹ª¤µ¤Ê¤É¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤â¿§Ê¬¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÉÁõ¤»¤º¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇºÆ¸½À¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢ºÆ¸½À¤ÈËÉÙ¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¶ÃÃ²¡£º£¤â¥¬¥ó¥×¥é¤Ï¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
1. ¤¢¤ÎÌ¾µ¡¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇºÆ¸½¡ãPG¡§¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ì¡¼¥É¡ä
¡ÖPG UNLEASHED 1¡¿60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ê6Ëü6000±ß¡Ë¢¨2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¢¥¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖPERFECT GRADE UNLEASHED¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥È¥é¥¹Éô°Ì¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀ®·Á¿§¤Ç¶âÂ°Åª¤Ê¼Á´¶¡£ÆâÉô¹½Â¤¤â¶Ë¸Â¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2. Éð´ïÁõÈ÷¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¡ãMG¡§¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡ä
¡ÖMG 1¡¿100 ¥Ö¥ì¥¤¥º¥¶¥¯¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ê¥Ç¥£¥¢¥Ã¥«¡¦¥¨¥ë¥¹¥Þ¥óÀìÍÑµ¡¡Ë¡×¡Ê5390±ß¡Ë
¥Ç¥£¥¢¥Ã¥«¡¦¥¨¥ë¥¹¥Þ¥óÀìÍÑµ¡¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÀ®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¡£MMI-M633¥Ó¡¼¥àÆÍ·â½Æ¤Ê¤É³Æ¼ïÉðÁõ¥Ñ¡¼¥Ä¤âÉÕÂ°¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
3. ·àÃæ¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë²ÄÆ°À¡ãHG¡§¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¡ä
¡ÖHG 1¡¿144 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à ¥¬¥¤¥¢µ¡¡¿¥ª¥ë¥Æ¥¬µ¡¡ÊGQ¡Ë¡×¡Ê3630±ß¡Ë
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ð¥º¡¼¥«ÉÕÂ°¤ÇÅÅ¼§¥Ï¡¼¥±¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥ÉÀþ¤ò»ÈÍÑ¡£·àÃæ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
4. ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡ãRG¡§¥ê¥¢¥ë¥°¥ì¡¼¥É¡ä
¡ÖRG 1¡¿144 G-3¥¬¥ó¥À¥à Ver.2.0¡×¡Ê4180±ß¡Ë
Éª¡¢É¨¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥¬¡¼¥É¤Î´Ý¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëÉôÊ¬¤ò¿·µ¬Â¤·Á¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹¤¤²ÄÆ°°è¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£
5. ¥Ñ¥º¥ë´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¯¼ê·Ú¤ËÁÈÎ©¤Æ²ÄÇ½¡ãEG¡§¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡ä
¡ÖENTRY GRADE 1¡¿144 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ê1100±ß¡Ë¢¨2025Ç¯10·îÈ¯Çä
¼ê¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È´ÊÃ±¤Ë³°¤»¤ë¥¿¥Ã¥Á¥²¡¼¥È»ÅÍÍ¡£¥Ñ¡¼¥ÄÊ¬³ä¤Ë¤è¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¿§Ê¬¤±¤âºÆ¸½¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤¤¡£
¡ã¥°¥ì¡¼¥É¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¡¦ÆÃÄ§¡¦²Á³ÊÂÓ¡ÊÌÜ°Â¡Ë¡ä
¡¦EG¡§¡Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡Ë1¡¿144¡§¹©¶ñÉÔÍ×¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¿§Ê¬¤±ºÑ¤ß¡£¼ê¤Ç¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â¥Ñ¥º¥ë´¶³Ð¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë½é¿´¼Ô¸þ¤±¡£700¡Á1500±ßÁ°¸å¡£
¡¦HG¡Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¡Ë1¡¿144¡§¼ïÎàËÉÙ¤Ç¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£ÀºÌ©¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ç²ÄÆ°°è¤â¹¤¤¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¡£1000¡Á3000±ßÁ°¸å¤¬Ãæ¿´¡£
¡¦RG¡Ê¥ê¥¢¥ë¥°¥ì¡¼¥É¡Ë1¡¿144¡§¡ÖËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÄÉµá¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤âÁý¤¨¹âÀÇ½¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¢ÆâÉô¥Õ¥ì¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£²ÄÆ°°è¤Ï¹¤¯³°´Ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤â¹â¤¤¡£3000¡Á5000±ßÁ°¸å¤¬Ãæ¿´¡£
¡¦MG¡Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡Ë1¡¿100¡§HG¡¢RG¤è¤ê¤â¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÆâÉô¥Õ¥ì¡¼¥à¤âÀº¹ª¤Ç²ÄÆ°°è¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤¤¡£Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤«¤éÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£4000¡Á1Ëü±ßÁ°¸å¡£
¡¦PG¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ì¡¼¥É¡Ë1¡¿60¡§LED¤Ê¤ÉºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢ÆâÉô¡¢³°´Ñ¤Î¶ñ¸½²½¤Ë°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤¬¤Ê¤¤¥¬¥ó¥×¥é¤ÎºÇ¹âÊö¡£¥Ñ¡¼¥Ä¿ô¤Ï800Ä¶¤¨¤â¤¢¤êÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£1¡Á3Ëü±ßÁ°¸å¡£
>> ÆÃ½¸¡Ú¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉVS¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ ½©¤Î¼ñÌ£¥â¥ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡Û¢¨2025Ç¯9·î5ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×10·î¹æ41¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÀî½¨µª¡ä
