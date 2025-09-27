Netflixシリーズ『グラスハート』で注目！【俳優・宮優】のお仕事観をネホハホ♡
Netflixシリーズ『グラスハート』のヒロイン・西条朱音役で注目を集めている宮粼優さんがRayに初登場！そこで今回は、“お仕事”をテーマに、作品の魅力などアレコレ話してもらったよ。飾らない言葉のひとつひとつをお見逃しなく♡
宮粼優のじゆうきままな東京散歩
三重県育ちの透明感あふれる白い肌にピュアな瞳、キュートな笑顔。
Netflixシリーズ『グラスハート』のヒロイン役で注目を集めている宮粼優さんの東京での生活をネホハホ。
飾らない言葉のひとつひとつをお見逃しなく♡
お仕事のこと
俳優というお仕事の楽しさは？
「まわりに褒められるお芝居をしたときって、私の場合は自分もすごく楽しかったり、ちょっとふわふわした感覚になったりしている気がして。
その感覚がずっと続けばいいな……という思いで、このお仕事を続けています。
だからそれが楽しさにつながっているのかなと思います」
Netflixシリーズ『グラスハート』のヒロイン・西条朱音に決まったときの気持ちは？
「決まってすぐはあまり現実味がなくて妹とハイタッチをして喜んでたんですけど、撮影の準備段階でだんだんと現実味が増してきて、撮影が始まったころには「こわー！」っていう不安に変わっていきました。
私がこのオーディションを受けるにあたって、これが受からなかったらお芝居をやめようと思っていたので、朱音ちゃんとは境遇が一緒だったし、性格的にも負けん気が強いところは似ているんです。
シンデレラストーリーだと思われやすいけど、実はすごくたくさんの寄り道をしている女のコだし、弱い部分もたくさん持っているので。
この作品から元気をもらってくれたらうれしいですね」
作中でパワフルなドラム演奏を披露されていますが……
「練習期間は約1年だったんですけど、撮影期間中もめちゃくちゃ練習していました。
だからか撮影が終わったとき、背中がアスリートみたいになっちゃって（笑）。かなり筋肉質になりました」
宮粼さんの考える『グラスハート』の魅力って？
「いろんな楽しみ方ができる作品だと思うんですけど、たくさんのイケメン俳優さんが出演しているのも大きな魅力だと思います。
どれだけキザなことを全力でできるか……というのを佐藤さんが掲げていたので、そこにも注目してほしいです！」
ドラマ『グラスハート』
Netflix独占配信中
デビュー直前に所属バンドをクビになったドラマーの朱音（宮粼優）。夢を諦めかけた朱音だったが、天才ミュージシャンの藤谷（佐藤健）が新たに結成するバンド『TENBLANK』のメンバーに選ばれ、運命は思わぬ方向へと進んでいく。
主演兼共同エグゼクティブプロデューサーを務める佐藤健をはじめ、町田啓太、志尊淳と美ジュ映えも申し分なし♡
宮粼優
みやざき・ゆう●2000年11月20日生まれ、三重県出身。2019年にドラマ『高嶺の花』で俳優デビュー。近年ではドラマ『ライオンの隠れ家』や映画『正体』などに出演。
話題のNetflixシリーズ『グラスハート』では、ヒロインの西条朱音役をオーディションで見事手に入れ、今後の活躍が期待される。
