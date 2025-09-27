Netflixシリーズ『グラスハート』で注目！【俳優・宮優】のお仕事観をネホハホ♡

宮粼優のじゆうきままな東京散歩 三重県育ちの透明感あふれる白い肌にピュアな瞳、キュートな笑顔。 Netflixシリーズ『グラスハート』のヒロイン役で注目を集めている宮粼優さんの東京での生活をネホハホ。 飾らない言葉のひとつひとつをお見逃しなく♡

お仕事のこと

俳優というお仕事の楽しさは？ 「まわりに褒められるお芝居をしたときって、私の場合は自分もすごく楽しかったり、ちょっとふわふわした感覚になったりしている気がして。 その感覚がずっと続けばいいな……という思いで、このお仕事を続けています。 だからそれが楽しさにつながっているのかなと思います」

作中でパワフルなドラム演奏を披露されていますが…… 「練習期間は約1年だったんですけど、撮影期間中もめちゃくちゃ練習していました。 だからか撮影が終わったとき、背中がアスリートみたいになっちゃって（笑）。かなり筋肉質になりました」

宮粼さんの考える『グラスハート』の魅力って？ 「いろんな楽しみ方ができる作品だと思うんですけど、たくさんのイケメン俳優さんが出演しているのも大きな魅力だと思います。 どれだけキザなことを全力でできるか……というのを佐藤さんが掲げていたので、そこにも注目してほしいです！」 花柄コート 14,080円、ピンクTシャツ 3,850円、チュールスカート 7,590円／以上Little Trip to Heaven ブーツ／スタイリスト私物

ドラマ『グラスハート』 Netflix独占配信中 デビュー直前に所属バンドをクビになったドラマーの朱音（宮粼優）。夢を諦めかけた朱音だったが、天才ミュージシャンの藤谷（佐藤健）が新たに結成するバンド『TENBLANK』のメンバーに選ばれ、運命は思わぬ方向へと進んでいく。 主演兼共同エグゼクティブプロデューサーを務める佐藤健をはじめ、町田啓太、志尊淳と美ジュ映えも申し分なし♡ PROFILE 宮粼優 みやざき・ゆう●2000年11月20日生まれ、三重県出身。2019年にドラマ『高嶺の花』で俳優デビュー。近年ではドラマ『ライオンの隠れ家』や映画『正体』などに出演。 話題のNetflixシリーズ『グラスハート』では、ヒロインの西条朱音役をオーディションで見事手に入れ、今後の活躍が期待される。 撮影／Yukie Sugano スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海