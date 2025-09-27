コメディアンの加藤茶さん（82）の妻で、タレントの加藤綾菜さん（37）が2025年9月26日、自身のインスタグラムを更新。夫婦でドライブに行ったことを報告した。2人は、綾菜さんが23歳だった2011年、加藤茶さんとは45歳という年齢差で結婚した。

「秋になると少し寂しくなるみたい」

加藤さんは「夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！」と新しいヘアスタイルを紹介しつつ、「カトちゃんは秋になると少し寂しくなるみたい」といい、夫婦でドライブに行ったことを明かした。次のようなエピソードも紹介した。

「子供の時は戦後でカトちゃんにはサンタさんが来なかったんだって。だから冬に近づくと寂しくてたまらないらしい」「ってな事で元気にするためドライブしてきました 絶品な食事に幸せ〜とニッコリなカトちゃんでした」

インスタグラムに投稿された写真では、加藤綾菜さんはストライプの入った薄い青色のシャツを羽織り、デニムをあわせたコーディネート。3枚目の写真では、元気そうな様子の夫・加藤茶さんの写真も公開している。

この投稿には、「髪型素敵です」「最高の ふたり」「カトちゃんの元気なお知らせ嬉しいです」「カトちゃんは幸せですね」といったコメントが寄せられていた。