ヤマルの“横取り”に激怒したラフィーニャ。番記者が明かすバルサ指揮官の「エゴは成功を殺す」発言の真相【現地発】
ラミネ・ヤマル不在の間、バルセロナがラ・リーガのバレンシア戦（６−０）とチャンピオンズリーグ（CL）のニューカッスル戦（２−１）に連勝した。代表ウィーク期間中、チームを覆っていた疑念を払拭する意味でも結果を残す必要があった。
論争に火をつけたのは、ラージョ・バジェカーノ戦後の「エゴは成功を殺す」というハンジ・フリックの発言だった。この言葉は、当初、ヤマルを念頭に置いたものと考えられていた。
弱冠18歳でピッチ上でもロッカールームでもチームを支配しているかのように振る舞っているヤマルに対し、もっと地に足をつけさせるにはどうすればいいかと考えている者は少なくない。それはフロントも現場も同様だ。しかし、本人はまったく動じていない。
「偉そう？勝っている限り、誰も何も言えない」と、昨シーズン、バルサがインテルに敗れてCL準決勝敗退する前に口にした。2試合合計スコア７−６の死闘の末の痛恨の敗退だったが、ヤマルはモンジュイックでもサン・シーロでもチームを引っ張ったと自負している。
ヤマルが他の選手たちにない特権を持っているのはもはや公然の事実だ。ただフリックがバジェカス（ラージョの本拠地）で発した言葉は彼に向けたものではなかった。ターゲットはラフィーニャだった。
ヤマルとラフィーニャの関係は、常に非常に良好だった。実際、公の場でも愛情のこもったメッセージを送り合っている。
「僕が必要な時に、メッセージを送ってくれた。それは非常に長く、個人的な内容だった。僕にとって大きな助けになった。キャプテンで、ベテランで、重要な存在だ」と、ヤマルは昨シーズン、ラフィーニャについて語った。
WhatsAppで何度かメッセージをやり取りした後、２人はひざを突き合わせて語り合った。「とても前向きな会話ができた。10歳の年齢差がある友人、仲間同士による会話だった。年上が年下を助けようとし、年下は素直に耳に傾けた」とラフィーニャは周囲に話していたという。
ラフィーニャは、ヤマルの才能とハートの強さの両方を評価している。しかし、同時に自身のテリトリーを守りたいとも考えている。アンス・ファティの退団を受けて背番号10を要求しようとしたが、それは勝ち目のない戦いだと気づいて諦めた。
しかし、ラージョ戦でその彼にとって譲れない境界線を越える出来事が起こった。
フリックの指示は明確だった。PKはラフィーニャが蹴る。しかし39分、PKの笛が吹かれると、ヤマルは迷うことなくPKスポットにボールをセットした。「チームメイトが任せてくれたので、自信を持って臨んだ。信頼を寄せてもらった以上、蹴らないわけにはいかない」と試合後に説明した。
しかし、ラフィーニャは突然の“横取り”を自然に受け止めることはできなかった。後半、途中交代を命じられると、ベンチで怒りを露わにした。彼の隣に座っていたチームメイトたちは驚いた。ある選手によると、フリックはヤマルの独断を快く思わなかったが、それ以上にラフィーニャの振る舞いを問題視した。
試合後、指揮官は代表ウィークに入るタイミングでエゴに関するメッセージを送ることを決めた。今回の出来事を受けて、チームの関係者は「ラファはナイスガイだ。怒ることもあるけど、いつまでも根に持つタイプではない。ラミネのことをとても可愛がっている」とフォローする。
代表ウィーク明け初戦となったバレンシア戦、直前の練習に遅刻した罰としてスタメンから外されたラフィーニャは、後半途中からの出場だったにもかかわらず、ヤマル不在の中で２得点を挙げる活躍を見せた。
「チームにとって重要な選手だ。攻撃にダイナミズムをもたらし、それに彼のプレーは見ていて気持ちがいい。後半途中からピッチに立つと、そのいつもの素晴らしい姿を見せてくれた」とフリック監督は試合後に称賛の言葉を述べた。
バルサがヤマル不在でも競争力のあるチームであることを証明するのに、フィーニャほど頼りになる選手はそうそういない。
文●ファン・I・イリゴジェン（エル・パイス紙バルセロナ番）
翻訳●下村正幸
※『サッカーダイジェストWEB』では日本独占契約に基づいて『エル・パイス』紙のコラム・記事・インタビューを翻訳配信しています。
文●ファン・I・イリゴジェン（エル・パイス紙バルセロナ番）
翻訳●下村正幸
※『サッカーダイジェストWEB』では日本独占契約に基づいて『エル・パイス』紙のコラム・記事・インタビューを翻訳配信しています。
