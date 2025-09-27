この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で9月26日、ラグビーチーム「花園近鉄ライナーズ」が最上階のヘリポートまで階段で上る「決起ウォーク」を行った。



ジャパンラグビーリーグワン DIVISION1復帰を目指し、選手・スタッフの結束を高めるチームビルディングの一環として実施。約80人が東大阪市花園ラグビー場での練習を終えた後、あべのハルカスまでの約13キロを歩いて到着した。その後、地上300メートルの高さにあるヘリポートまで階段で上り切った。



太田春樹監督は「私自身も一緒に歩いたが、すごい達成感があった。みんなで苦しい状況を乗り越えられた」と振り返った。「今季のスローガンをもとにチーム作りを進める。DIVISION1昇格はもちろん、DIVISION2で優勝するために一戦一戦をしっかり戦っていきたい」と意気込む。