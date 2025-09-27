この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で9月26日、ラグビーチーム「花園近鉄ライナーズ」が最上階のヘリポートまで階段で上る「決起ウォーク」を行った。

ジャパンラグビーリーグワン DIVISION1復帰を目指し、選手・スタッフの結束を高めるチームビルディングの一環として実施。約80人が東大阪市花園ラグビー場での練習を終えた後、あべのハルカスまでの約13キロを歩いて到着した。その後、地上300メートルの高さにあるヘリポートまで階段で上り切った。

太田春樹監督は「私自身も一緒に歩いたが、すごい達成感があった。みんなで苦しい状況を乗り越えられた」と振り返った。「今季のスローガンをもとにチーム作りを進める。DIVISION1昇格はもちろん、DIVISION2で優勝するために一戦一戦をしっかり戦っていきたい」と意気込む。

関連記事

ブルーボトルコーヒー 心斎橋カフェがオープン　大阪2号店

ブルーボトルコーヒー 心斎橋カフェがオープン　大阪2号店

 大阪・関西万博で「EXPOキャラクターワールドカップ」　46体のキャラクター集合

大阪・関西万博で「EXPOキャラクターワールドカップ」　46体のキャラクター集合

 大阪・関西万博で盛大なパレード　各パビリオンのアテンダントやマスコットキャラクター参加

大阪・関西万博で盛大なパレード　各パビリオンのアテンダントやマスコットキャラクター参加
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube