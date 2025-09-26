ここ数日、俳優・小栗旬とNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』で共演した韓国人女優ハン・ヒョジュとのツーショットが、SNSで波紋を広げている。

「話題になっているのは、19日の釜山国際映画祭に登壇したときの写真やオフショットです。ヒョジュさんと小栗さんは密着してハートポーズを披露したり、互いを見つめ合って微笑んだりと、距離感の近い様子をうかがわせました。移動中のバス車内では、カメラに向かってハートポーズを披露するヒョジュさんを、小栗さんが優しく見守るなど、とにかく“お似合い”な雰囲気だったんです。『匿名の恋人たち』はラブストーリーのうえ、小栗さんが既婚者であることも、世間をざわつかせました」（芸能記者）

とくに心配を集めたのは、小栗の妻・山田優の胸中だった。Xでは《山田優さん、嫉妬するっていうか、絶対嫌だろうなと思う》など、近すぎる2人の距離感を懸念する声も。

だが同時に、山田が「怒るわけがない」という指摘も寄せられた。じつは、山田とヒョジュは、過去に顔を合わせていたことがあるというのだ。

《ちらっと見たけどハン・ヒョジュちゃんと山田優ちゃんすでに会ってて笑う。ちゃんと紹介する小栗旬君もだけど、山田優つよい。》

《ハンヒョジュは山田優と女子会する仲だし小栗旬と不倫するわけないだろ》

《山田優はハンヒョジュと仲良しだから安心しろ》

実際、過去の動画で、2人の意外なつながりが発見された。2024年10月、ファッションモデルのヨンアがYouTubeを更新し、韓国滞在Vlogを公開。人気のレストランを訪れた際のメンバーに、ヒョジュと山田が映っていたのだ。

ヨンアは、眼の前に座るヒョジュを映しながら、「ヒョジュは最近、日本で会うことが多かったね」と声をかけた後、隣りに座っていた山田を映し「優〜! 優、優〜! 韓国で会えたよ!」と喜びの声をあげた。

「ヨンアさんと山田さんはモデル仲間で、よく雑誌の企画でも一緒になっている姿を見かけます。山田さんが、『いつも会うと話が止まらない!』とInstagramで話していたほど、親密な関係です。9月にも、ヨンアさんのInstagramに山田さんが登場し、2人で食事をしている様子が公開されていました。ヨンアさんつながりで、ヒョジュさんとも女子会をする仲になっていたようです。

小栗さんとの共演がきっかけか、それ以前からの仲なのかは定かではありませんが、何にせよ“顔合わせ”は済んでいるということ。韓国ドラマでは、番宣のためにも共演者同士の距離感が近くなりがちというのはよく言われる話で、今回の騒動も、山田さんとしては織り込み済みなのかもしれません」（前出・芸能記者）

小栗は、芸能事務所「トライストーン」の社長も務める。所属タレントである田中圭、そして坂口健太郎が相次いで“文春砲”を食らい、それぞれ不倫疑惑と“三角関係”を報じられてきたが……。

さすがは事務所の社長。所属タレントたちのようなトラブルは、起こしそうにない。