Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ë¡Ö¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡ÄÁ°¶¶»ÔÄ¹¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡×ÊóÆ»¤Ç¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡¢ÅöÁª»þ¤Î¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×»ØÅ¦
¡ÖÃËÀ¤È¤ÏÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡9·î24Æü¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬¡¢»ÔÌò½ê´´Éô¤ÎÃËÀÉô²¼¡¦X»á¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡¢Éô²¼¤Ç¤¢¤ë»Ô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È10²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¼áÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¿©»ö¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Í¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢¶ì¤·¤¤ÊÛÌÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï2024Ç¯2·î¤ÎÁªµó¤ÇÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç½é¤Î½÷À»ÔÄ¹ÃÂÀ¸¤ÏÁ´¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÃËÀ¿¦°÷¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÅöÁª¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤Ïµ¼Ô¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¬µã¤¤¤¿¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò»ÔÌò½ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆÃÊÌ¿¦¤ä¤Û¤«¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤â¤¢¤ê¡¢°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦ ¡ÈÌÜÅªÀ¡É ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë10²ó°Ê¾å¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¿©»ö¤ÈÏÃ¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°Æ¤ÎÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï25ÆüÄ«¤«¤éÊÄÄ£¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø»ÔÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ù¤¬Ìó600·ï¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ø¤ª¼¸¤ê¤Î¤ªÅÅÏÃ¡Ù¡Ê¹Êó²Ý¡Ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤¬¤¤¤ë¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤À¡£
¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤¬ÅöÁª¤·¤¿Ä¾¸å¡¢2022Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥ë¥Ô¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ô¾®Àî»ÔÄ¹ ¥¨¥ë¥Ô¥¹¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß»÷¡Õ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡³Î¤«¤ËX¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¾®Àî»ÔÄ¹¤âÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß»÷¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤â¤¤¤¤ÌÂÏÇ¡Õ
¡Ô¥é¥Ö¥Û¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÏÁð²á¤®¤ë¤±¤ÉÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Õ
¡ÔÁ°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡¢Àëºà¼Ì¿¿¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß´¶¤¢¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤ÈÄ¹ß·¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«ÍâÆü¤Î25Æü¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Ô»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ26Æü¤â¡ÖÅÐÄ£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹Êó²Ý¡£
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï»ÔÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
