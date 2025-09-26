【おさるのジョージ】トリック・オア・トリート♪「Curious George Kitchen」にハロウィンメニュー
『おさるのジョージ』をテーマにしたダイニングカフェ「Curious George Kitchen」にて、2025年9月26日（金）より、おばけかぼちゃのフードメニューやお菓子をたっぷりトッピングしたドリンクなど「ハロウィーン」をテーマにしたメニューが登場！ 可愛すぎるフォトジェニックなメニューを満喫だ！
☆可愛らしいハロウィーンメニューのイメージをチェック！（写真5点）＞＞＞
絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」にて、2025年9月26日（金）〜10月31日（金）までの期間限定で、「ハロウィーン」をテーマにしたフードメニュー、デザートメニュー、ドリンクメニューが登場する。
気になる期間限定メニューを一挙ご紹介♪
黄色い帽子を被ったかぼちゃ型のケチャップライスが目を引く「大好きなハロウィーンがやってきた！かぼちゃクリームソースのライスプレート 〜黄色い帽子のおばけかぼちゃ〜」は、クリーミーなかぼちゃソースに塩味の効いたベーコンとチーズを合わせ、おばけやコウモリのモチーフに型抜きした野菜を添えた飽きのこない一皿。
ハロウィーンにちなんだ、さまざまなモチーフが詰まったこの時期にぴったりのフードメニューだ。
また、魔女に仮装したジョージがかわいい「トリック・オア・トリート！フルーツをくれなきゃいたずらしちゃうぞ！？パフェ」は、5種類のフルーツとオレンジシャーベットがさっぱりとしたデザートメニュー。
クレープ生地がパフェグラスに添うように全体を覆い、フルーツやクリームと一緒に食べると、通常のパフェとはまた違った味わいが楽しめる。
ドリンクとして、ハロウィーンパーティーをイメージしたっぷりのお菓子をトッピングした「ハロウィーンパーティーへご招待！特製！あやしげなパープルドリンク」も登場。
すっきりとしたヨーグルトをベースに甘いブルーベリーソース。ジョージのお顔のクッキーは2種類あり、どんなお顔のジョージがやって来るかはお楽しみ！
カラフルで可愛い、食べるのがもったいなくなりそうなメニューが勢揃い♪
さらに、ハロウィーンメニューの提供期間中、指定の条件を満たしたお客さまへお菓子プレゼントのキャンペーンも実施される。
指定条件は、「仮装して店内をご利用（店内飲食・グッズ購入・テイクアウト購入）」または「Curious George Kitchen公式Xのフォローと、2025年9月26日（金）のCurious George Kitchen公式Xの投稿をリポストし、指定のハッシュタグ（#ジョージッキッチン） を含め、Curious George Kitchenについてご自身のSNSへ投稿」。
SNS条件のほうは、条件を満たし、投稿画面を店頭スタッフに見せていただいた方に、おひとりさまおひとつお菓子がお渡しされる。
Curious George Kitchenのハロウィーンメニューで、この時期ならではのパーティー気分をお楽しみください♪
（C）Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.
