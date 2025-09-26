¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇÂç¤ÎÆæ¡¦¼Ì³Ú¤ÎÅÐ¾ì¤â¤â¤¦¤¹¤°¡©¡¡ÄÕ½Å¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤ÎºÍ¿Í¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè36²ó¡ÖóÀÌ¹¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡×¤ÇÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¡ÈÆ¦Éå¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡ÉÂ©Àä¤¨¡¢¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇ³¦¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£¤Ï¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÁÏºî½¸ÃÄ¤òº¬¤³¤½¤®Ã¥¤¤µî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤â¡ÈÊ¸²½·Ï¥ª¥¿¥¯¡É¤Î°ìÌÌ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¡©¡¡¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò²òÀâ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÕ½Å¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤ÏÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤³¤ÎµÕ¶¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½È¯·¡¤Î¹¥µ¡¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ½ª¾Ï¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·À¤Âå¤Îºî²È¡¦³¨»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢´²À¯¤ÎµÕÉ÷¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¤âÊÑ¤¨¤ëÉÛ¿Ø¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ü»³ÅìµþÅÁ¡¿ËÌÈøÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë
¡¡ÎøÀî½ÕÄ®¤Î¼«³²¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ÎÃÇÉ®¡¢ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤ÎÀäÉ®Àë¸À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ì½ñÆ²¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿µººî¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö100Ç¯Àè¤Î¹¾¸Í¤òÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦½ÕÄ®¤È¤ÎÌóÂ«¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä³ð¤ï¤Ê¤¤¡£´î»°Æó¤ÎÞ¯Ã¦¤ÊºîÉ÷¤â¡¢ÆîÀ¦¤Î±Ô¤¤É÷»É¤â¡¢¤â¤¦ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè37²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¤«¤é¡¢¤³¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï»³ÅìµþÅÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈà°ì¿Í¤Ç»Ù¤¨¤¤ì¤ë¤â¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷¹¥¤¤Î·ÚÇö¤ÊÃË¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿µþÅÁ¤À¤¬¡¢ËÌÈøÀ¯±é¤È¤·¤ÆÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´é¤â»ý¤ÄÂ¿ºÍ¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï´²À¯3Ç¯¤Ë¼êº¿50Æü¤È¤¤¤¦½Å¤¤½èÈ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸å¤âÀºÎÏÅª¤ËÁÏºî¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡´²À¯¤Î²þ³×²¼¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËËëÉÜ¤ÎÌÜ¤òµ½¤¤Ê¤¬¤éÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤«¡£¤½¤Î¹ËÅÏ¤ê¤³¤½¡¢µþÅÁ¤Î¿¿¹üÄº¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ü¶ÊÄâÇÏ¶×¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¡õ½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¡Ê°æ¾åË§Íº¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ª¾Ï¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº±é¤¸¤ë¶ÊÄâÇÏ¶×¤ÎÂ¸ºß¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¸å¤Ë28Ç¯¤«¤±¤Æ¡ØÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂçºî²È¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤ÎÅÐ¾ì¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤ÇÌï¼¡´îÂ¿¥³¥ó¥Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢½îÌ±¤ÎÎ¹¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë°ì¶å¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÄÕ½Å¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡²«É½»æ¤¬É÷»É¤È¤·¤ÆÁä¶Ì¤Ë¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢Êª¸ìÀ¤Î¶¯¤¤ÇÏ¶×¤é¤Î¡ÖÆÉËÜ¡×¤ä½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤é¤Î¡Ö³ê·ÎËÜ¡×¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À¯¼£É÷»É¤òÈò¤±¤Ä¤ÄÆÉ¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡Èµ¬À©¤ò¤¯¤°¤ë¹©É×¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü³ë¾þËÌºØ¡Ê¤¯¤Ã¤ー¡ª¡Ë
¡¡³¨»Õ¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£ºÇ½ª¾Ï¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ë¾þËÌºØ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Þ¤À¾¡Àî½ÕÏ¯¤ÈÌ¾¾è¤ë¼ã¼ê³¨»Õ¡£¸å¤Ë90ºÐ¤Þ¤Ç³¨É®¤ò°®¤êÂ³¤±¡¢¡Ö²è¶¸Ï·¿Í¡×¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÅ·ºÍ¤À¤¬¡¢ÄÕ½Å¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤½¤ÎÁÃ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏËÌºØ¤Î³¨¤ò¸«¤¿¤é¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡£²ÎËûvsËÌºØ¤È¤¤¤¦¡¢ÉâÀ¤³¨³¦¤ÎÆóÂçµðÆ¬¤Î¶¥Áè¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡üÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡Ê¡©¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤º¤«10¥«·î¤ÇÌó145ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Ææ¤Î³¨»Õ¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ïº£¤Ê¤ªÉâÀ¤³¨¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤ëºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅâ´Ý¡¿²ÎËû¤¬¸«¤»¤¿¶Ã°ÛÅª¤ÊÌÏ¼ÌÇ½ÎÏ¤Ï¼Ì³Ú¤Ø¤ÎÉúÀþ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÆæ¤Î³¨»Õ¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤¬¡¢ÄÕ½Å¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤âÌ¾Á°¤âÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤³¨»Õ¡¢¸½Âå¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Ê¤ÌÌ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ð¥ó¥¯¥·ー¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ò¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»Ë¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼°Äâ»°ÇÏ¤äÄá²°ÆîËÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¤ÎºÍÇ½¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÉÁ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÕ½Å¤¬¤É¤¦Èà¤é¤ò¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¤¹¤ë¤«¤À¡£
¡¡»×¤¨¤ÐÄÕ½Å¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¡£µÈ¸¶¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÂßËÜ²°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¬¡¢¹¾¸Í¤Ç¡È°ìÎ®¤ÎËÜ²°¡É¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢ºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬´íµ¡¤³¤½¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ê¤â¤óºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¡¢ÄÕ½Å¤Ê¤é¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÊÄ©Àï¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á´ÖÀ¥Í¤°ì¡Ë