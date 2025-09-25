【顔の“異変”に心配続出】山崎賢人『バナナサンド』に眼帯姿で出演…大型作が続々公開で懸念される疲労

9月23日に放送された『バナナサンド』（TBS系）に、俳優・山崎賢人が出演。いつもとは違う眼帯姿に、心配の声が集まった。

山崎は、主演を務めるNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3の配信が25日から開始されるため、同番組に女優・土屋太鳳とともに宣伝を兼ねて登場。バナナマン・設楽統から「目の方が……」と声をかけられると、山崎は「ちょっとものもらいになってしまいまして」と明かした。スタジオから「あららら」という声があがるも、設楽から「でもかっこいいですね」とほめられ、照れくさそうに「ありがとうございます」と返事していた。

左目に眼帯をつけていた山崎だが、眼帯の下の頬部分や、右側の頬も腫れているような印象だった。柔らかい雰囲気が持ち味のはずが、この日は若干笑いづらそうな表情を見せており、Xでは顔全体の変化を心配する声があがっている。

《え！山崎賢人さん眼帯してるどうした？反対側の目も腫れとるよね？》

《山崎賢人本当にものもらいなのか？？めちゃ顔も腫れてるけどそんな腫れるんや。》

《バナナサンド見てるけど山崎賢人どうしたの？めっちゃ顔が腫れてる眼帯してるけど片方の目もめっちゃ腫れてる何があったんだ？ザワザワ》

ここ最近は『今際の国のアリス』の宣伝で引っ張りだこだった山崎。7月には、人気実写化映画シリーズ『キングダム』最新作が2026年に公開されることが発表されている。さらに、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』も2026年に公開予定と発表。映画・ドラマともに多くのプロジェクトが進行しており、ハードスケジュールであることがうかがえる。

「ものもらいでも、目だけでなく顔が腫れてしまうこともあるようです。今回の収録の様子を見ると、顔全体が腫れているように見えましたから、症状が強く出てしまったのかもしれません。

ものもらいは、ストレスや睡眠不足でなりやすいとも言われますから、このところの多忙ぶりがたたったのかもしれません。番宣で穴を開けないよう、無理を押して出演したのであれば、責任感の強い山崎さんらしいですが……」（芸能記者）

番宣ラッシュが終わり、ゆっくり休めると良いのだが。