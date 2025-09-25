【Seria（セリア）】小倉優子が愛用する“優秀”お掃除スプレー「我が家の必需品」

13歳の長男・8歳の次男・5歳の三男という3人の男の子を育てるママタレントとして活躍中の小倉優子さん。そんな小倉さんが、100円ショップ『Seria（セリア）』でいつも購入している愛用品を紹介してくれました！

【関連】小倉優子「お買い得ですね」毎日食べるものは【ドンキ】で購入♪「お肌に良いんでね」

小倉さんは、自身のInstagramにて『Seria（セリア）』のおすすめ商品ランキングを発表。その中で、個人的No.1に選んでいた商品がこちら！

◼︎水の汚れ落とし

画像出典：小倉優子オフィシャルInstagramより

Seria（セリア） / アルカリ電解水100％ 水の汚れ落とし

小倉さんは、“家中で大活躍のナチュラル洗剤”として、こちらのスプレーと詰め替え用を披露。

また、自身のYouTubeチャンネルにアップした『大好き過ぎる商品を実践紹介♪』という動画では、その詳細について、「（汚れが）よく落ちるんです！」「キッチン周りもよく落ちますし、こういうテーブルとかもよく落ちるので、これは我が家の必需品ですね！」とコメントされていました♪

◼︎家中のあらゆる汚れに！

画像出典：小倉優子オフィシャルInstagramより

YouTube動画では、実際にこちらの商品を使って自宅のダイニングテーブルを拭きながら、「どこでも！」「キッチンもそうなんだけど、もうありとあらゆる、床とかもそうだし。こういう椅子も、シュッシュってしてから拭くとよく取れるんです」と、家中の汚れに使えると大絶賛。

そして、「優秀」「すごい便利です。なんでも私は使ってます」といい、“界面活性剤不使用”なのも安心だと教えてくれました♪

■SNSとYouTubeは合わせてチェックを♪

3児の母として子育てと仕事を両立している小倉さんは、InstagramやブログといったSNSはもちろん、YouTubeでもさまざまな発信を行っています。

今回ご紹介した『大好き過ぎる商品を実践紹介♪』という動画では、『Seria（セリア）』のお気に入りアイテムをInstagramの投稿より一歩踏み込んで紹介中♪

ぜひチェックしてみてくださいね。

画像出典：小倉優子オフィシャルInatagramより