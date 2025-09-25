【Seria（セリア）】小倉優子が愛用する“優秀”お掃除スプレー「我が家の必需品」
13歳の長男・8歳の次男・5歳の三男という3人の男の子を育てるママタレントとして活躍中の小倉優子さん。そんな小倉さんが、100円ショップ『Seria（セリア）』でいつも購入している愛用品を紹介してくれました！
小倉さんは、自身のInstagramにて『Seria（セリア）』のおすすめ商品ランキングを発表。その中で、個人的No.1に選んでいた商品がこちら！
◼︎水の汚れ落とし
Seria（セリア） / アルカリ電解水100％ 水の汚れ落とし
小倉さんは、“家中で大活躍のナチュラル洗剤”として、こちらのスプレーと詰め替え用を披露。
また、自身のYouTubeチャンネルにアップした『大好き過ぎる商品を実践紹介♪』という動画では、その詳細について、「（汚れが）よく落ちるんです！」「キッチン周りもよく落ちますし、こういうテーブルとかもよく落ちるので、これは我が家の必需品ですね！」とコメントされていました♪
◼︎家中のあらゆる汚れに！
画像出典：小倉優子オフィシャルInstagramより
YouTube動画では、実際にこちらの商品を使って自宅のダイニングテーブルを拭きながら、「どこでも！」「キッチンもそうなんだけど、もうありとあらゆる、床とかもそうだし。こういう椅子も、シュッシュってしてから拭くとよく取れるんです」と、家中の汚れに使えると大絶賛。
そして、「優秀」「すごい便利です。なんでも私は使ってます」といい、“界面活性剤不使用”なのも安心だと教えてくれました♪
■SNSとYouTubeは合わせてチェックを♪
3児の母として子育てと仕事を両立している小倉さんは、InstagramやブログといったSNSはもちろん、YouTubeでもさまざまな発信を行っています。
今回ご紹介した『大好き過ぎる商品を実践紹介♪』という動画では、『Seria（セリア）』のお気に入りアイテムをInstagramの投稿より一歩踏み込んで紹介中♪
ぜひチェックしてみてくださいね。
画像出典：小倉優子オフィシャルInatagramより